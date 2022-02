Chi è il compagno di Alfonso Signorini? Vita e carriera del compagno del conduttore del Grande Fratello VIP?

Alfonso Signorini è un noto conduttore televisivo, dal 2002 volto simbolo di alcune trasmissioni. In passato ha ricoperto il ruolo di opinionista in molti programmi di Canale 5, con predilezione per i reality show, e di recente è diventato presentatore del Grande Fratello Vip. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Chi è il compagno di Alfonso Signorini?

Il compagno di Alfonso Signorini

Nonostante Alfonso Signorini sia il guru del gossip, tiene massimo riserbo sulla sua vita privata. Ciò che è noto però è che, dichiaratamente omosessuale, il direttore di Chi fa coppia dai primi anni 2000 con un uomo di nome Paolo Galimberti. Classe 1968, Galimberti di professione fa l’imprenditore ed è ex senatore della Repubblica Italiana. È celebre per via della militanza politica in Forza Italia di Silvio Berlusconi, per cui è stato il Vice-Presidente Tesoriere.

La carriera di Galimberti

Paolo Galimberti è stato presidente dei giovani di Confcommercio, nonché socio con la sua famiglia in Euronics, azienda per cui dal 1997 è diventato poi consigliere di amministrazione e poi membro del board di Euronics International. Nel 2004 è entrato a far parte del Consiglio Direttivo di Eurocommerce: organizzazione europea che rappresenta i settori del commercio. Dal 2010 al 2012 è stato consigliere del Cnel, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Nel 2013 è stato eletto senatore della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione Lombardia per Il Popolo della Libertà. In seguito è diventato segretario della commissione permanente Industria, commercio e turismo, mentre nello stesso anno ha aderito a Forza Italia e ne è diventato Vice Presidente Tesoriere in Lombardia.

Cosa dice il conduttore del compagno

A parlare del suo compagno, durante una puntata di Verissimo, è stato lo stesso conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini. “Sto con Paolo da 19 anni, ma io e lui abbiamo vite parallele: ognuno il suo lavoro, la sua indipendenza, la sua vita, la sua casa, ma sentiamo sempre il bisogno di ritrovarci e di stare insieme.

La qualità del tempo fa la differenza”. Sempre riguardo il suo compagno, Signorini ha poi aggiunto “ricorderò per sempre un gesto che ha fatto mia mamma. A mia mamma piaceva molto Paolo. Il giorno in cui se n’è andata, prima di morire, chiese alla sua badante di aiutarla ad indossare una maglietta che le aveva regalato Paolo. Se n’è andata con la sua maglietta addosso”.