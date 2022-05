Chi è il cardinale Matteo Maria Zuppi, il nuovo presidente della CEI

Il cardinale Matteo Zuppi arcivescovo di Bologna è il nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Lo ha scelto Papa Francesco. Nella terna proposta questa mattina dai vescovi c’erano anche il cardinale Paolo Lojudice arcivescovo di Siena e l’arcivescovo di Acireale Antonino Raspanti. Zuppi sostituisce il cardinale Gualtiero Bassetti. Chi è il cardinale Matteo Maria Zuppi? Romano, 66enne, è dal 27 ottobre l’arcivescovo metropolita di Bologna.

Chi è il cardinale Matteo Maria Zuppi?

Nato a Roma l’11 ottobre 1955, Matteo Maria Zuppi è cardinale e arcivescovo cattolico italiano, dal 27 ottobre arcivescovo metropolita di Bologna. È considerato il più vicino al Papa, il più popolare, ma anche il miglior comunicatore. È infatti spesso ospite in televisione, tiene incontri pubblici, rilascia interviste sui giornali, ha rapporti internazionali, e finora non sono emersi suoi eventuali attriti con altri membri della Chiesa.

Quinto di sei figli, è nato dall’unione del giornalista Enrico Zuppi e di Carla Fumagalli. È inoltre nipote del cardinale Carlo Confalonieri. Nel 1973 ha conosciuto Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e con lui ha cominciato a collaborare prima nell’associazione, poi nelle scuole popolari e con anziani e immigrati. Entrato nel seminario di Palestrina, ha conseguito il baccalaureato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense, laureandosi in Lettere e Filosofia all’Università di Roma, con una tesi in Storia del Cristianesimo.

Successivamente è stato ordinato presbitero il 9 maggio 1981 nella cattedrale di Sant’Agapito martire a Palestrina dal vescovo Renato Spallanzani. Per 19 anni ha dunque svolto la funzione di viceparroco nella basilica di Santa Maria in Trastevere, per poi diventare parroco fino al 2010. Nel 2005 il cardinale Camillo Ruini lo ha nominato prefetto della III prefettura di Roma. Poi ha svolto il suo ministero come parroco della chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela e dal 2011. È anche stato cappellano del Papa (dal 2006) e nel 2000 è diventato assistente ecclesiastico generale della Comunità di Sant’Egidio. Il 31 gennaio 2012 papa Benedetto XVI lo ha nominato vescovo ausiliare di Roma e il 27 ottobre 2015 arcivescovo metropolita di Bologna. Durante l’Angelus del 1º settembre 2019 papa Francesco ne ha annunciato la creazione a cardinale.

Le curiosità sull’arcivescovo metropolita di Bologna

Il cardinal Matteo Maria Zuppi è molto conosciuto. A Bologna gira spesso in bici e vive in una casa di riposo per i preti. Nel 2016 ha parlato durante una manifestazione del Primo Maggio. Dopo essere stato nominato cardinale, il regista Emilio Marrese ha prodotto Il Vangelo secondo Matteo Z. – Professione Vescovo. È stato anche ospite di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, e ha curato la rubrica Le ragioni della speranza all’interno del programma di Rai 1 A sua immagine.