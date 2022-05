Chi è il cardinal Augusto Paolo Lojudice, il favorito numero uno per la presidenza della CEI

A breve sarà eletto il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Presieduta dal 2017 da Gualtiero Bassetti, l’assemblea permanente dei vescovi sceglierà tre candidati da presentare al Pontefice, che poi nominerà in autonomia il rettore. Ma chi è il cardinal Augusto Paolo Lojudice? Sembrerebbe che l’arcivescovo di Siena di 58 anni sia il favorito numero uno per la presidenza della CEI.

Chi è il cardinal Augusto Paolo Lojudice?

Il 24 maggio all’Hilton Rome Airport di Fiumicino i prelati voteranno per la terna da presentare al Pontefice che nominerà il nuovo presidente al posto del cardinal Gualtiero Bassetti di Perugia. Il Papa terrà molto conto dell’ordine della terna. Al momento, il cardinal Augusto Paolo Lojudice sembrerebbe essere il favorito numero uno per la corsa alla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Arcivescovo di Siena, 58 anni, è nato a Roma il nato il 1° luglio 1964 ed è un forte sostenitore di Bergoglio.

In passato ha studiato filosofia e teologia presso il Pontificio Seminario Maggiore, esattamente dal 1983 al 1988, laureandosi in canonica teologia. La sua carriera in ambito ecclesiastico è cominciata il 6 maggio 1989, quando è stato ordinato sacerdote dal Cardinale Ugo Poletti. Per tre anni è stato vicario nella parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, poi vicario a San Vigilio a Roma dal 2005 al 2013. Dal 1992 al 1997 è stato parroco della parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore. È stato anche Consigliere spirituale del Pontificio Seminario Romano Maggiore dal 2005 al 2014. Successivamente ha diretto la Parrocchia di San Luca al Prenestino dal 2014 al 2015.

Il 6 marzo 2015, Papa Francesco ha nominato Lojudice Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma e Vescovo titolare di Alba Maritima. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale nell’Archibasilica di San Giovanni in Laterano, Cattedrale di Roma, il 23 maggio 2015. Il 6 maggio 2019 Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino ed è stato insediato il 16 giugno successivo. Il 25 ottobre 2020, Papa Francesco ha annunciato che sarebbe stato creato cardinale durante un concistoro previsto per il 28 novembre 2020.