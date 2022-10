Chi è il Beato Carlo Acutis citato dal neo presidente della Camera Fontana

Solo pochi giorni fa, ad Assisi, è stata inaugurata una mensa per i poveri dedicata a lui e oggi, in occasione del suo primo discorso da presidente della Camera, Lorenzo Fontana lo ha citato insieme a Tommaso D’Aquino: vediamo chi è Carlo Acutis, lo studente milanese morto all’età di 15 anni proclamato beato da Papa Francesco nel 2020.

Chi è Carlo Acutis

«L’omologazione è strumento di totalitarismo, delle imposizioni centrali sulle volontà dei cittadini. Il beato Carlo Acutis disse che tutti nasciamo come degli originali ma molti di noi muoiono come fotocopie. Era un ragazzo di 15 anni. L’Italia dia forza alla propria peculiare natura senza omologarsi a realtà estere più monolitiche e a culture che non diversificano». Con queste parole l’esponente ha omaggiato l’adolescente brianzolo, nato a Londra il 3 maggio 1991 e distintosi per generosità e bontà e per il suo rapporto con Dio.

Grazie alla sua passione per l’informatica, di cui è stato capace di carpirne segreti normalmente accessibili solo a chi ha compiuto studi universitari specialistici, ha realizzato siti internet e una mostra sui miracoli eucaristici nel mondo ospitata in centinaia di parrocchie e santuari mariani come Fatima, Lourdes e Guadalupe. Dopo aver capito «che la santità non consiste nell’occupare un posto in una nicchia, ma nella ricerca quotidiana di felicità e nel desiderio di donarsi senza compensi, fuggendo la tentazione di trasformare una vocazione in un ruolo», ha vissuto aiutando i bisognosi e coltivando la sua amicizia con Gesù e la sua devozione alla Madonna e a San Francesco.

La leucemia fulminante e la morte

Colpito da una leucemia fulminante, con una forza fuori dall’ordinario, ha affrontato la malattia come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa. Fino a quando, il 12 ottobre 2006, il male incurabile ha prevalso e l’ha portato alla morte. Sepolto nel cimitero di Assisi e poi trasferito nel santuario della Spogliazione, nel 2020 Papa Francesco lo ha proclamato beato.