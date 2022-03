Chi è Gustavo Rodriguez, il padre di Belen: età, moglie, malattia, lavoro del concorrente a L’Isola dei Famosi 2022

Gustavo Rodriguez è il padre dei tre figli famosi Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez. Nato in Argentina nel 1959, approda in televisione come naufrago all’Isola dei Famosi 2022. Al reality show partecipa in coppia con il figlio Jeremias. Ma chi è Gustavo Rodriguez? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Gustavo Rodriguez? Età, lavoro, carriera del concorrente de L’Isola dei Famosi 2022

Gustavo Rodriguez è nato in Argentina nel 1959. Ad oggi ha dunque 62 anni ed è alto circa 76 cm. Sapendo suonare benissimo chitarra e violino, in passato è stato un divo del rock: carriera che tuttavia ha abbandonato per stare vicino alla moglie Veronica Cozzani e alla sua famiglia. A quel punto ha intrapreso il cammino per diventare pastore della Chiesa anglicana in Argentina. Ha svolto tale professione finché la figlia Belen non è diventata famosa in Italia. Così si è trasferito con tutta la famiglia a Milano. Sempre relativamente esposto all’attenzione mediatica, per via della popolarità dei suoi figli, nel 2022 debutta in televisione come naufrago a L’Isola dei Famosi 2022.

Moglie e altri figli di Gustavo Rodriguez: la vita privata del padre di Belen

Gustavo Rodriguez è sposato con Veronica Cozzani, con la quale ha dato alla luce i tre figli: Belen, Jeremias e Cecilia. Inoltre, Gustavo è anche nonno: di Santiago (di cui si è tatuato il nome sull’avambraccio destro) e Luna Marì, entrambi figli di Belen. Ha la passione per la musica: canta e suona la chitarra e il violino, ed è stato spesso ospite di trasmissioni televisive, dal Maurizio Costanzo Show al Festival di Sanremo, dove Belen gli ha chiesto di accompagnarla alla chitarra mentre lei cantava ”Tu” di Shakira. “L’ho voluto con me perché è un gran musicista e perché senza di lui non potrei vivere”, ha rivelato la showgirl.

La malattia di Gustavo Rodriguez

Nel 2018 Gustavo Rodriguez ha attraversato un momento difficile a causa di un pesante crollo nervoso che lo ha portato a un forte stato di alterazione. Secondo quanto scritto allora dal Corriere della Sera, l’uomo si è messo a urlare e lanciare oggetti dal balcone di casa, nel cuore di Brera. Una vicenda che ha reso indispensabile l’intervento della polizia e del 118 e il ricovero ospedaliero.