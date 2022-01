Chi è Guido Crosetto, il nome di FdI per il Quirinale

La terza giornata di votazioni per scegliere chi sarà il nuovo presidente della Repubblica si è conclusa con l’ennesima fumata nera. Tra schede bianche e i nomi più gettonati, come quello dell’ormai ex inquilino del Quirinale, Sergio Mattarella, è spuntato il nome di Guido Crosetto. A farlo è stato Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha proseguito il proprio percorso su uno dei suoi nomi di punta e questo potrebbe sancire quantomeno una piccola crepa nei rapporti interni tra i partiti di centrodestra, che ieri, compatti, avevano proposto i nomi di Nordio, Moratti e Pera.

Chi è Guido Crosetto

Classe ’63, Guido Crosetto è stato il nome espresso da Fratelli d’Italia, partito di cui è un ex deputato oltre esserne stato uno dei fondatori, con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Nato a Cuneo, si definisce su Twitter «libero da pregiudizi per convinzione, garantista per dna, conservatore per nascita, rispettoso per scelta». Il percorso politico di Crosetto parte con la Democrazia Cristiana. Nel 2001 è stato eletto per la prima volta deputato con Forza Italia, e sempre con Berlusconi stato sottosegretario alla difesa dal 2008 al 2011. Proprio nell’anno seguente, dal suo divorzio con il partito del Cavaliere, nasce l’avventura con Fratelli d’Italia, di cui viene nominato presidente. Nel 2013 sfiora l’ingresso al Senato, due anni dopo non riesce ad entrare al Parlamento europeo. Nel 2018 viene rieletto ma abbandona l’incarico un anno dopo, per dedicarsi all’attività imprenditoriale. Ciò nonostante, è un volto noto dei programmi politici televisivi.

La scelta Crosetto spiegata da Giorgia Meloni

A spiegare i motivi che hanno spinto Fratelli d’Italia a votare Guido Crosetto è stata la stessa leader Giorgia Meloni. La deputata su Twitter ha scritto: «Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto direttamente dal popolo. Lo stallo di questi giorni è un insulto agli italiani. Oggi FDI in Parlamento vota Crosetto, per smuovere le acque di questo stallo politico. Persona capace, onesta e gradita a molti italiani per bene».