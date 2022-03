Chi è Guendalina Tavassi, la naufraga a L’Isola dei Famosi 2022

Guendalina Tavassi è un’influencer, opinionista e showgirl di 36 anni. Ha conquistato la notorietà grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Nel corso del tempo è stata parecchio presente in televisione, soprattutto nei salotti di Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque. Ha partecipato anche alla nona edizione de L’Isola dei Famosi, reality show in cui ritorna nel 2022. Ma chi è Guendalina Tavassi? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Guendalina Tavassi?

Guendalina Tavassi è nata a Roma il 1 gennaio 1986, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ad oggi ha dunque 36 anni. Influencer, opinionista e showgirl, ha avuto l’occasione di farsi conoscere quando è riuscita a entrare nel cast del Grande Fratello 11. Dopo il Gf, nel 2012 ha recitato nella sit-com televisiva S.P.A ed è stata spesso ospite a Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e in altri salotti televisivi come opinionista.

Inoltre, ha partecipato alla nona edizione dell’Isola dei Famosi insieme ad Antonella Elia. Nel 2018, passata in Rai, ha preso parte a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Adesso la Tavassi è impegnata come opinionista fissa a Pomeriggio Cinque, insieme a personaggi come Roger Garth, Emanuela Tittocchia, Deianira Marzano ecc. Nel 2022 è una dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi.

La vita privata della showgirl

Nel 2013 Guendalina Tavassi si è sposata con Umberto D’Aponte e da questa unione sono nati due bambini: Chloe e Salvatore. Guendalina a marzo 2021 ha dichiarato che il rapporto con il marito è giunto al capolinea: “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli.”

Proprio Umberto D’Aponte a Febbraio 2022 è stato arrestato poiché ha violato il divieto di avvicinarsi a Guendalina. Sembra infatti che precedentemente si fossero verificati episodi di aggressione, ultimo dei quali anche davanti ai loro figli. Guendalina Tavassi è attualmente fidanzata con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione e ha ufficializzato sui social la relazione ad Agosto 2021.

I concorrenti a L’Isola dei Famosi

La prima grande novità di questa edizione è nel cast: una parte dei naufraghi sarà composta da coppie unite da un legame (amoroso, famigliare o amicale) e l’altra da concorrenti “singoli”. Le coppie sono: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi, Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo, Silvano Michetti e Nick Luciani e due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna. I concorrenti “singoli” sono: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino.