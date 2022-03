Giuseppe Battiston: chi è l’attore di Volevo fare la rockstar? Segno Zodiacale, carriera e vita privata

Giuseppe Battiston è un celebre attore di 42 anni, divenuto famoso per aver preso parte a svariati film e fiction di successo. Si ricordano tra le altre le sue interpretazioni in Chiedimi se sono felice, Tutti pazzi per amore, Perfetti sconosciuti, mentre nel 2022 torna sul piccolo schermo per recitare nella fiction Rai Volevo fare la Rockstar. Ma chi è Giuseppe Battiston? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Giuseppe Battiston: data di nascita e inizi

Giuseppe Battiston è nato a Udine il 22 luglio 1969, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da ragazzo, quando ha cominciato a nutrire la passione per la recitazione. Allora ha infatti conseguito il diploma presso la Scuola d’Arte drammatica di Milano. Poco dopo ha preso parte a uno dei film che ha lanciato la sua carriera: Un’anima divisa in due, del regista italiano Silvio Soldini, con il quale ha intrapreso una stretta collaborazione.

Da quel momento ha continuato a conquistare grande favore nel pubblico, comparendo in nuove pellicole. Si ricordano, tra le altre, Chiedimi se sono felice, Tutti pazzi per amore, Perfetti sconosciuti, nei quali ha recitato al fianco di attori affermati come Anna Foglietta, Alba Rohrwacher e tanti altri ancora. Sul piccolo schermo si è invece cimentato con la serie televisive I ragazzi della via Pal, Le ragazze dello swing e altre. Nel 2022 lo vediamo nella serie tv diretta da Matteo Oleotto, Volevo fare la rockstar, ispirato al blog di Valentina Santandrea.

La vita privata dell’attore

Nonostante il nome di Giuseppe Battiston sia abbastanza conosciuto sia in ambito cinematografico che televisivo, della sua vita privata si sa ben poco. Infatti, l’attore tiene stretto riserbo circa la sua sfera di vita più “intima”, tanto che non è presente su alcuna piattaforma social, forse proprio per tutelare la sua privacy. Dunque non si sa se Battiston sia sposato, né si conosce il suo attuale luogo di residenza.