Chi è Giovanni Storti: età, segno zodiacale e carriera del comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Giovanni Storti è un attore, sceneggiatore e regista di 65 anni, particolarmente conosciuto per essere parte del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Durante la sua fortunata carriera ha recitato e dato vita a spettacoli teatrali e film di enorme successo, che nel tempo si sono tramutati in veri e propri cult della comicità italiana. Ma chi è Giovanni Storti? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Giovanni Storti: data di nascita, segno zodiacale e carriera

Giovanni Storti è nato a Milano, il 20 febbraio 1957, sotto il segno dei Pesci. Con evidenti velleità artistiche dimostrate fin da bambino, Giovanni ha iniziato a suonare la tromba a 10 anni, e subito dopo è entrato nel gruppo teatrale dell’oratorio di Porta Romana. Inoltre, l’attore è stato un insegnante di Acrobatica alla Civica scuola d’arte drammatica.

La vera svolta per la sua carriera è arrivata quando ha fondato il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, insieme ai colleghi Aldo Baglio e Giacomo Poretti. Da allora ha lavorato a tantissimi film e spettacoli teatrali di successo, divenuti dei veri e propri cult italiani. Tra gli altri si ricordano Tre uomini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice e Tu la conosci Claudia. Ma anche Tel chi el telùn e Anplagghed

La vita privata dell’attore

Giovanni Storti è sposato con Annita Casolo. La coppia ha due figlie, Clara e Mara Storti, apparse diverse volte nelle pellicole di papà. Prima in Chiedimi se sono felice, poi ne Il cosmo sul comò.

Chi è Annita Casolo, la moglie di Giovanni Storti

Annita Casolo è nata a Milano nel 1961. Essendo una persona molto riservata e non possedendo profili social, non si conoscono molte informazioni sulla sua biografia e vita privata. Si sa che è una grande appassionata di sport, in particolare di biciclette. Insieme all’amica Monica Nasetti infatti, nel 2017 la Casolo ha percorso in bici la storica Via Francigena per 6000 chilometri.

Questo aspetto ha scatenato la preoccupazione del marito, come lei stessa ha dichiarato con ironia in un’intervista a Repubblica: “Non lo ha detto ma era preoccupatissimo per noi, era convinto che saremmo morte, pero ci invidiava anche. Purtroppo si lamentava di continuo e ci diceva che non siamo delle mammolette ma delle pazze scatenate anche se non siamo delle atlete”.