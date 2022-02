Chi è Giovanna Civitillo, showgirl e ballerina italiana moglie di Amadeus

Showgirl, ballerina e personaggio televisivo italiano, anche quest’anno Giovanna Civitillo non farà mancare la sua vicinanza al marito Amadeus durante le serate del Festival di Sanremo: nell’attesa di scoprire in quale veste lo seguirà nella sua terza esperienza consecutiva da conduttore e direttore artistico dell’evento, vediamo chi è e da cosa è stata caratterizzata la sua carriera.

Chi è Giovanna Civitillo

Originaria di Alvignano, Giovanna ha studiato danza classica e moderna e si è diplomata nel 1994 presso il Teatro Bellini del capoluogo campano. Il suo debutto in televisione come ballerina è avvenuto nel 1996, anno in cui ha iniziato a prendere parte a diversi programmi tra cui Fantastica italiana, Carràmba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica in.

Dal 2002 al 2006 ha affiancato il suo futuro marito Amadeus nel programma L’eredità in onda su Rai Uno, sempre nel ruolo di ballerina e valletta, ed è stata ospite in varie trasmissioni come I raccomandati condotto da Carlo Conti, e La grande notte del lunedì sera condotto da Simona Ventura. La relazione con il conduttore di Sanremo risale al 2003, anno in cui i due hanno iniziato a frequentarsi per poi sposarsi e dare vita al loro figlio Josè Alberto.

Nel 2006 la Civitillo è passata a Mediaset insieme ad Amadeus, che ha affiancato nel quiz 1 contro 100. Ha inoltre proseguito gli studi di danza, aprendo anche diversi corsi per aspiranti ballerini e showgirl. Nel 2015-2016 è tornata in televisione come membro del Minimondo di Avanti un altro! di Paolo Bonolis e dal 2018 è ospite ricorrente del programma Detto fatto (Rai Due).

Chi è Giovanna Civitillo: le attività per Sanremo

Nel 2020, primo anno in cui il marito Amadeus ha condotto il Festival della Musica Italiana, ha svolto l’incarico di inviata de La vita in diretta durante la settimana dell’evento. Dopo la riconferma del conduttore l’anno successivo, la showgirl partenopea ha condotto il Primafestival affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci.