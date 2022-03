Chi è Giorgio Marchesi, attore nella fiction “Studio Battaglia”: il successo, la sua vita privata

Giorgio Marchesi è un attore bergamasco di 48 anni, noto per aver recitato al cinema, tv e teatro. Nel 2022 torna sul piccolo schermo in occasione della nuova fiction Rai Studio Battaglia, nella quale lavora al fianco di Miriam Dalmazio, Lunetta Savino e Barbara Bubolova. Ma chi è Giorgio Marchesi? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Giorgio Marchesi?

Giorgio Marchesi è nato a Bergamo il 23 Febbraio 1974, sotto il segno dei Pesci. L’attore ha scoperto la propria passione per la recitazione durante gli studi all’Università. Lui stesso ha raccontato il momento in cui ha maturato l’idea di cimentarsi con il teatro. “Ero a Londra e nel pub di fronte a casa, al secondo piano, c’era una saletta dove non ero mai stato. Una sera di giri solitari mi fermo a bere una birra e salgo le scale stranamente attirato da qualcosa e vedo un ragazzo davanti a trenta spettatori che porta in scena tre personaggi da solo e suona il pianoforte. Quella roba lì mi intrigava. Mi ricordo che, poco dopo, guardando dalla finestra della mia cucina l’insegna del pub che si chiamava ‘Greek theatre‘ ho pensato che tornato in Italia mi sarebbe piaciuto provarci”.

Così, abbandonati gli studi universitari, si è formato al Bel Teatro di Padova, con il corso Professione Attore e ha fatto le sue prime esperienze come attore teatrale. Nel frattempo ha continuato a frequentare corsi e seminari a Padova e a Bergamo, per poi trasferirsi a Roma nel 2003. Allora ha iniziato a recitare in molte produzioni, dividendosi tra teatro, cinema e televisione, recitando in molte produzioni. Ha debuttato con piccoli ruoli in Un posto tranquillo 2 e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, per poi apparire in Mission Impossible III nel ruolo di una Guardia del Vaticano.

Il successo dell’attore

Negli anni successivi ha lavorato con registi importanti. È stato chiamato da Ferzan Özpetek in Magnifica Presenza, e ha poi recitato accanto a Pierfrancesco Favino in ACAB – All Cops Are Bastards. In seguito ha consacrato la sua fama quando ha ottenuto un ruolo nella settima, ottava, nona e decima stagione di Un medico in famiglia, fortunata fiction televisiva. Questa lo ha condotto più tardi a recitare anche in Una grande famiglia e in Un marito di troppo, film tv della serie Purché finisca bene.

Nel 2018 è entrato a far parte del cast de L’allieva, mentre nel 2022 è stato uno dei protagonisti di La Sposa, nuova miniserie Rai ambientata nella Sicilia degli anni ’60. Nello stesso anno torna sul piccolo schermo in occasione della fiction Studio Battaglia.

La vita privata di Giorgio Marchesi

Giorgio Marchesi è sposato da più di dieci anni con l’attrice di origine austriaca Simonetta Solder, interprete di Nora nella fiction Braccialetti Rossi. La coppia ha avuto due figli: Giacomo e Pietro Leone.