Chi è Giorgia Cardinaletti? Tutto sulla sua vita privata

Giornalista e conduttrice televisiva italiana, Giorgia Cardinaletti è attualmente al timone di Via delle storie, trasmissione in onda tutti i lunedì in seconda serata su Rai Uno: vediamo qualche dettaglio sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Giorgia Cardinaletti: chi è

Nata a Fabriano nel 1987, si è diplomata al liceo classico statale Francesco Stelluti di Fabriano e si è laureata in Lettere all’Università degli Studi di Perugia. Appassionata di cronaca e attualità sin da giovane, ha continuato gli studi alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e dal 2012 è giornalista professionista iscritta all’Ordine del Lazio.

Il suo debutto in tv è avvenuto proprio nel 2012, quando ha iniziato a svolgere il ruolo prima di inviata e poi di conduttrice a Rai News 24. Nel 2016, dopo essersi fatta conoscere come inviata della Formula 1 e presentatrice del programma Pole Position, ha affiancato Alessandro Antinelli alla conduzione de La domenica sportiva rimanendovi fino al 2019. Nell’agosto di quell’anno è dunque passata al TG1, prima a condurre le edizioni 60 secondi e notturna e successivamente quella di mezza sera. Sempre nel 2019 ha ricevuto il Premio Telegiornalista dell’anno.

Tra le sue ultime esperienze sono da citare la conduzione di Dentro il Festival (2020), la conferenza stampa del giorno successivo ad ogni serata di Sanremo, e di Uno Mattina Estate (2020) insieme ad Alessandro Baracchini. Stando ad alcune indiscrezioni potrebbe tornare a presentare quest’ultima trasmissione anche nel 2022 (secondo alcuni affiancata da Massimiliano Ossini).

Giorgia Cardinaletti: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Giorgia, sono poche le informazioni disponibili a riguardo. Da sempre riservata su questo fronte, avrebbe avuto una relazione con Francesco Caldarola, autore televisivo e giornalista che ha lavorato all’Ansa e scritto per Vanity Fair e Rivista Studio. Curatore di diversi programmi di informazione a LA7 e autore di Invasioni Barbariche, La Zanzara, In Onda e Matrix, era stato visto in alcune foto sul profilo Instagram della giornalista.

Dato che però si tratta di scatti datati, ad oggi non è chiaro se i due stiano ancora insieme oppure no. Giorgia non dovrebbe infine avere figli.