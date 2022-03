Chi è Gianmarco Tognazzi, attore in “Non ci resta che il crimine”

Gianmarco Tognazzi è un attore romano di 54 anni molto apprezzato in Italia. Figlio d’arte, ha iniziato a frequentare i set cinematografici insieme al padre Ugo, debuttando giovanissimo sul grande schermo e in televisione. In molti lo ricordano per aver preso parte ai celebri film Ultrà, I Laureati, Romanzo Criminale, Tutta colpa di Freud, ma anche a serie tv come Squadra Antimafia – Palermo Oggi. Il 3 marzo 2022 torna in televisione, su Rai2, con la commedia Non ci resta che il crimine. Ma chi è Gianmarco Tognazzi? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Gianmarco Tognazzi?

Gianmarco Tognazzi è nato a Roma l’11 ottobre del 1967 sotto il segno della Bilancia. Figlio d’arte, di Ugo Tognazzi e Franca Bettoja, il futuro attore ha cominciato da giovanissimo a frequentare i set cinematografici, seguendo il padre al lavoro. Ha debuttato in Romanzo Popolare di Monticelli, per poi dedicarsi al teatro negli anni ’90. Ha anche preso parte allo spettacolo Testimoni, in cui ha recitato a fianco dell’amico Alessandro Gassman. Da allora Tognazzi ha fatto molta strada e non si contano i film e le serie tv in cui è comparso. Si ricordano, tra gli altri Ultrà, I Laureati, Romanzo criminale, Tutta colpa di Freud, ma anche Il Bosco e Squadra Antimafia – Palermo Oggi.

L’attore tuttavia ha fatto esperienza anche in qualità di presentatore. Nel 1989, infatti, ha condotto insieme a Rosita Celentano, Danny Quinn e Paola Dominguin il Festival di Sanremo. Nel 2017, invece, è passato a un programma di cucina: Chopped Italia.

Chi è la moglie dell’attore?

Gianmarco Tognazzi è felicemente sposato dal 2006 con Valeria Pintore. Lei, prima di conoscere l’attore, viveva in Sardegna e lavorava in Comune. I due si sono conosciuti nel 2000 e, una volta innamorati, la futura consorte di Tognazzi l’ha seguito a Roma. Sono convolati a nozze a Velletri e dall’unione sono nati i due figli Viola e Tommaso Ugo. Rispettivamente hanno undici e sei anni. Sulla moglie dell’attore non si hanno molte informazioni. Si sa solo che è di 11 anni più giovane di lui.