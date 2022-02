Chi è Gianmarco Pozzoli: vita privata, balbuzie del comico di Pozzolis Family a Lol 2

Gianmarco Pozzoli è un comico di 50 anni originario di Milano. È conosciuto dal pubblico per aver partecipato a numerosi programmi televisivi comici, come Zelig Circus, Colorado, Paperissima. Ma anche per aver portato avanti il progetto The Pozzolis Family con la moglie Alice Mangione. Nel 2022 è parte del cast di Lol 2 in qualità di concorrente. Scopriamo chi è Gianmarco Pozzoli e qualcosa sulla sua vita privata.

Chi è Gianmarco Pozzoli?

Gianmarco Pozzoli è nato a Milano il 24 ottobre 1971. Dunque oggi ha 50 anni, è alto circa 180 cm e il suo segno zodiacale è lo Scorpione. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo al fianco di Gianluca De Angelis, con il quale ha formato il duo Sagapò, verso la fine degli anni novanta. Insieme sono apparsi in svariati programmi televisivi, come Convenscion, Zelig Off, Zelig Circus, Paperissima Sprint, Colorado e Geppi Hour. Dal 2010 al 2012 il duo è diventato trio con l’ingresso di Marta Zoboli.

Parallelamente Gianmarco Pozzoli ha recitato in teatro e al cinema. Ha debuttato sul grande schermo nel 1999 con il film Tutti gli uomini del deficiente. Dopo una lunga pausa, è tornato a recitare nel 2011, interpretando ruoli in due serie televisive: Un passo dal cielo e Talent High School – Il sogno di Sofia. Successivamente ha preso parte ai cast di Benvenuti al Nord e Mi rifaccio vivo. Nel 2016 ha invece dato vita al progetto The Pozzolis Family insieme alla moglie Alice Mangione. Nel 2022 partecipa a Lol, programma comico di Amazon Prime Video.

La vita privata del comico

Oltre alla passione per la recitazione e il cabaret, Gianmarco Pozzoli è anche pittore, illustratore e fumettista. Dal 2013 fa coppia con Alice Mangione, collega con cui è convolato a nozze nel 2019 con ben due riti: civile e pagano. Dall’unione sono nati i figli Giosuè e Olivia Tosca, rispettivamente nel 2015 e nel 2017. La famiglia abita a Milano.

La balbuzie di Gianmarco Pozzoli è “vera”?

In molti si chiedono se la balbuzie di Gianmarco Pozzoli sia solo un arteficio scenico o una vera “malattia“. Era stato lui stesso a parlarne pubblicamente, a margine della sua partecipazione alla fiction Un passo dal cielo, in cui interpretava un personaggio balbuziente: “Tutti avrete notato che ha difficoltà ad esprimersi e che a volte balbetta. Ecco, sono stato io a dargli questa caratteristica perché anche io ogni tanto balbetto”.