Chi è Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado: moglie e figli del giornalista con la cicatrice

Gianluigi Nuzzi è un famoso conduttore televisivo di 52 anni originario di Milano. È noto al pubblico e nel giornalismo italiano, non solo per aver firmato inchieste giudiziarie importanti, ma anche per essere il volto del programma Quarto Grado, trasmesso su Rete 4, dal 2013. Ma chi è Gianluigi Nuzzi? Cosa sappiamo della sua vita privata? Perché ha una cicatrice?

Chi è Gianluigi Nuzzi: biografia, carriera da giornalista, libri

Gianluigi Nuzzi, uno dei più famosi conduttori Mediaset, è nato a Milano il 3 giugno 1969 e ha 52 anni. Il giornalista ha mosso i primi passi nel mondo dell’informazione a soli 12 anni, quando ha cominciato a scrivere per il fumetto settimanale Topolino. Nel 1996, ha ottenuto l’abilitazione da giornalista professionista e ha cominciato a collaborare con diversi quotidiani e riviste italiane come L’Europeo, Gente Money e, successivamente, il Corriere della Sera, Il Giornale e Panorama.

Appassionato di inchieste giudiziarie, all’inizio degli anni novanta ha cominciato a seguire quelle italiane più rilevanti, approdando su La7 nel 2011 per condurre il programma Gli intoccabili. Successivamente il giornalista è passato a Mediaset, divenendo il volto della trasmissione Quarto Grado, su Rete 4.

Intanto, è diventato anche vicedirettore della testata Videonews, in seguito alle dimissioni di Salvo Sottile. E nel 2014 ha condotto in prima serata Segreti e delitti, andato in onda per sette puntate su Canale 5.

Accanto alla carriera in televisione, il conduttore ha coltivato quella da scrittore. Infatti, ha redatto svariati libri, alcuni sulle inchieste più famose in Italia, incentrate sulla Ndrangheta o il Vaticano. In particolare, quest’ultimo reportage è stato tradotto in quattordici lingue ed è diventato un best seller nel 2004.

Vita privata, moglie, figli e motivo della cicatrice

Gianluigi Nuzzi è sposato con la giornalista free-lance per Libero e Il Giornale, Valentina Fontana. Lei dal 2014 è anche CEO di una società di comunicazione e pubbliche relazioni che si occupa di curare gli aspetti legati al personal branding di vari giornalisti. Dalla loro unione sono nati due figli: Edoardo, nato nel 2007, e Giovanni, nato nel 2010.

Molti spettatori si chiedono inoltre perché il conduttore di Quarto Grado abbia una profonda cicatrice sul viso. Sembrerebbe che questa sia la conseguenza di un incidente nel quale Nuzzi è rimasto coinvolto nel 1998. Il giornalista stava viaggiando al bordo del suo motorino quando si è schiantato violentemente contro una Jeep, procurandosi alcune ferite al volto.