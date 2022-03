Chi è Giammarco Sicuro, il giornalista del Tg2 della sezione Esteri

Giammarco Sicuro è un giornalista di Arezzo di 39 anni. È noto al pubblico per aver presentato insieme a Barbara Capponi la nuova edizione di Uno Mattina Estate, ma anche perché lavora per il Tg2 nella sezione Esteri. In particolare egli è attivo nei Paesi in cui si parla spagnolo o portoghese. Ma chi è Giammarco Sicuro? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Giammarco Sicuro?

Giammarco Sicuro è nato a Montevarchi (Arezzo) il 25 gennaio 1983, e quindi oggi ha 38 anni. Il suo segno zodiacale è l’Aquario. Si è laureato in Scienze Politiche a Firenze e poi ha frequentato la scuola di Giornalismo di Urbino grazie alla quale ha potuto partecipare al concorso in Rai. Iscritto all’albo dei professionisti dal 2008, ha mosso i primi passi nel mondo dell’informazione nella redazione di Sky Italia, prima di passare al Tgr Toscana e poi al Tg2, dove si occupa di esteri.

Questa estate ha intrattenuto milioni di italiani con lo storico programma di Rai 1, UnoMattina Estate. È stato affiancato in questo dalla giornalista e conduttrice Barbara Capponi.

La vita privata del giornalista

Sulla sua vita privata Giammarco Sicuro tiene strettissimo riserbo. L’unica certezza che si evince visitando i suoi social è che non è sposato e non ha figli.

I reportage dall’estero

Nei suoi 13 anni in Rai, Sicuro ha raccontato il naufragio della Costa Concordia, il terremoto di Amatrice, gli attentati dell’Isis a Londra e Berlino, i gilet gialli a Parigi, il tentato golpe in Venezuela, l’alluvione di Genova, la situazione Covid-19 in Spagna e la crisi tra le due Coree. ⁠