Chi è Giacomo Poretti: età, segno zodiacale e vita privata dell’attore del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo

Giacomo Poretti è un attore di 65 anni, noto per essere parte del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Con i colleghi ha creato spettacoli teatrali e film che hanno avuto enorme successo in Italia, diventando dei veri e propri cult del cinema nostrano. Ma chi è Giacomo Poretti? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Giacomo Poretti: età, segno zodiacale e carriera

Giacomo Poretti è nato nell’Alto Milanese, precisamente a Villa Cortese, sotto il segno del Toro, il 26 aprile 1956. Ad oggi ha dunque 65 anni. Prima di avventurarsi nella carriera di attore, ha svolto diversi mestieri per mantenersi: è stato metalmeccanico e poi infermiere. Tuttavia, ben presto ha lasciato questi lavori per dedicarsi completamente al sogno della recitazione. La svolta per la sua carriera è arrivata quando ha conosciuto Aldo Baglio e Giovanni Storti, con i quali ha fondato il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Con loro ha dato vita a numerosi spettacoli teatrali e film di enorme successo. Si ricordano, tra gli altri, Tre uomini e una gamba, co-diretto insieme a Massimo Venier, Così è la vita, Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia e Il Cosmo sul comò. Ma anche Tel chi el telùn e Anplagghed.

La vita privata dell’attore

Giacomo Poretti è sposato con Daniela Cristofori, con la quale ha avuto il figlio Emanuele. Si tratta in realtà del secondo matrimonio dell’attore, perché in primis è convolato a nozze con la collega Marina Massironi, suo importantissimo amore. I due, tuttavia, dopo un periodo insieme si sono separati, pur continuando a coltivare un forte legame artistico.

Chi è Daniela Cristofari?

Daniela Cristofori è la moglie di Giacomo Moretti, più giovane di lui di 10 anni. Lei è un’attrice e anche una psicoterapeuta, e ha recitato in alcune pellicole della filmografia di Aldo, Giovanni e Giacomo, come in Chiedimi se sono felice e Tu la conosci Claudia?…