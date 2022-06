Chi è Gerry Cardinale: patrimonio e fatturato del probabile nuovo proprietario del Milan

Ha mosso i primi passi nel settore di cui oggi è esperto presso la Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo. Presto ne è diventato partner, restando a lavorare lì per venti anni come senior leader dell’attività di investimento di private equity della merchant bank. Nel corso della sua carriera ha gestito oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato tra azioni, debiti, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale.

Cardinale ha fatto anche parte del comitato di investimento della merchant bank e del comitato di partenariato lavorando a stretto contatto con imprenditori e family office per costruire diverse società di piattaforme multimiliardarie di successo, tra cui Yankees Entertainment & Sports (“YES”) Network. Si tratta della prima rete sportiva regionale negli Stati Uniti; Legends Hospitality, una società di servizi di biglietteria, concessioni e merchandising premium creata in collaborazione con i New York Yankees e i Dallas Cowboys; e Suddenlink Communications, che era una delle più grandi società via cavo americane al momento dell’acquisizione da parte di Altice.

La fondazione di RedBird

Successivamente, nel 2014, Gerry Cardinale ha creato un proprio fondo: RedBird. Questo in soli 8 anni è riuscito ad arrivare a oltre 6 miliardi di dollari in gestione e una rete di più di 400 imprenditori e family office. Per lui – si legge sul profilo ufficiale di RedBird – si è trattato della “naturale estensione di oltre vent’anni di carriera in Goldman Sachs, dove è stato partner dell’azienda e senior leader dell’attività di investimento di private equity della banca d’affari, e dove ha gestito oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato tra azioni, debito, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale“.