Georginio Wijnaldum, chi è il neo acquisto della Roma

Georginio Wijnaldum è un nuovo calciatore della Roma. Il calciatore olandese, vincitore di diversi trofei nella sua carriera, può diventare la punta di diamante della squadra della Capitale. Ecco chi è e quali sono i dettagli dell’operazione.

Georginio Wijnaldum: chi è il nuovo acquisto della Roma

Georginio Wijnaldum nasce a Rotterdam l’11 novembre 1990. Ha 31 anni ed è un calciatore di ruolo centrocampista centrale o trequartista. Sin da piccolo ha giocato a calcio, nelle giovanili dello Sparta Rotterdam, prima di finire al Feyenoord. Con il Feyenoord Wijnaldum si fa notare come uno dei migliori talenti europei. Non a caso, nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata dal noto magazine calcistico Don Balon. Dopo aver vinto una Coppa dei Paesi Bassi con il Feyenoord, Georginio Wijnaldum approda al PSV. Con il PSV vince un’altra Coppa dei Paesi Bassi, la Supercoppa dei Paesi Bassi e l’Eredivisie, il massimo campionato di calcio olandese, nell’annata 2014-2015.

Successivamente, si trasferisce in Premier League al Newcastle e nel suo primo anno in uno dei top campionati europei mette a segno 11 reti e marca 38 presenze. Arriva quindi la chiamata del Liverpool, che lo preleva al prezzo di 30 milioni di euro. Con il Liverpool Wijnaldum diventa uno dei centrocampisti più forti al mondo tanto che vince la Uefa Champions League nell’annata 2018-2019, la Supercoppa Uefa nel 2019 e la Premier League nella stagione 2019-2020. Nel frattempo, diventa anche un pilastro della nazionale olandese indossando la fascia da capitano. Nel 2021 si trasferisce al Paris Saint-Germain e nell’annata 2021-2022 porta a casa il campionato francese.

Il trasferimento alla Roma e le prime parole del calciatore

La Roma ha già depositato il contratto di Georginio Wijnaldum in lega. Riguardo ai dettagli dell’operazione, la società giallorossa ha così comunicato: «L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Georginio Wijnaldum. Il 31enne olandese arriva in giallorosso a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain. L’accordo prevede l’opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23».

Queste invece, le prime parole del calciatore olandese riguardo al trasferimento: «È davvero emozionante essere un giocatore della Roma. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul club e sui tifosi. La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore. Mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione».