Chi è Galeazzo Bignami, il viceministro che posava con la divisa nazista

Nell’elenco dei viceministri c’è un nome che ha immediatamente fatto scoppiare la polemica sui social e che già nelle scorse ore era stato preso di mira per una vecchia foto. Si tratta del deputato Galeazzo Bignami, uno dei quattro viceministri appartenenti a Fratelli d’Italia, assegnato dal Consiglio dei Ministri a Infrastrutture e Trasporti. Bignami era già salito agli onori della cronaca per un’intervista al Resto del Carlino in cui ha criticato Tram e Passante, l’allargamento della tangenziale e dell’autostrada, due opere considerati cruciali per la città di Bologna. Ora la polemica è invece a livello nazionale, perché già da ieri circola su Twitter una sua foto in cui, sorridente, è vestito da nazista.

Chi è Galeazzo Bignami

Nato e cresciuto a Bologna, Galeazzo Bignami ha 47 anni ed è laureato alla facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater. Già avvocato, è figlio di Marcello Bignami, un nome e un volto storico della destra bolognese. Ora è viceministro di Infrastrutture e Trasporti e sui social ha espresso la propria gratitudine al nuovo governo: «Ringrazio Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia per avermi indicato quale vice Ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibile della Repubblica Italiana. Onorerò le Istituzioni democratiche con decoro e dignità nell’interesse esclusivo dell’Italia e degli Italiani».

Le critiche social per la foto vestito da nazista

Ai tanti complimenti ricevuti sotto al post di ringraziamenti su Facebook, però, si contrappongono le aspre critiche social che già da ieri avvolgono il nome di Galeazzo Bignami. Circola, infatti, una foto di lui vestito da nazista, con tanto di svastica al braccio, in cui viene ritratto in compagnia di un’altra persona, tranquillo e sorridente. Un’istantanea che viene ripostata ormai da ore su Twitter, con le conseguenti critiche al governo per averlo scelto. L’ultimo in ordine temporale è stato Marco Furfaro, deputato e responsabile nazionale per il PD dei rapporti con movimenti e associazioni. «Lui è il nuovo vice ministro delle Infrastrutture. Si chiama Galeazzo Bignami ed è un esponente di Fratelli d’Italia. Uno scempio, un’offesa, un’indecenza verso la Costituzione, la memoria, la storia e le vittime di quella svastica. Vergogna,

Giorgia Meloni».