Chi è Gabriele Muccino: i rapporti con il fratello Silvio e l’ex moglie Majoni

Gabriele Muccino è un regista romano apprezzato in tutto il mondo. Da giovanissimo ha cominciato a lavorato nel settore cinematografico, prima come assistente, per poi realizzare il film L’ultimo bacio nel 2001, con il quale ha conquistato celebrità e ben 5 David di Donatello. Da allora la sua carriera è decollata e ha prodotto un successo dopo l’altro. Si ricordano i film La ricerca della felicità, Sette anime, Quello che so sull’amore e A casa tutti bene. Inoltre il regista ha diretto clip musicali per diversi artisti italiani. È stato sposato due volte ed è padre di 3 figli. Ecco chi è Gabriele Muccino e cosa sappiamo della sua vita privata.

Gabriele Muccino è nato a Roma il 20 maggio 1967 sotto il segno zodiacale del Toro. Oggi ha dunque 54 anni. È un regista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ma ha mosso i primi passi nel settore del cinema a soli 18 anni. Allora ha girato il suo primo cortometraggio, facendo recitare la nonna e suo fratello minore Silvio.

I rapporti con il fratello Silvio

I rapporti tra Gabriele e Silvio, altro volto noto nel mondo del cinema, non sono mai stati particolarmente distesi. Negli ultimi anni, però, la situazione è precipitata. Nel 2016, infatti, durante un’intervista al programma L’Arena di Massimo Giletti, Silvio Muccino ha rivelato di essersi allontanato dal fratello maggiore e dai suoi genitori per via dell’atteggiamento di Gabriele: “Il malessere subito in famiglia è stato elaborato in maniera diversa fra me e Gabriele. Lui l’ha portato fuori, anche con atteggiamenti fisicamente violenti“, ha detto l’attore.

Proprio lui durante l’intervista non ha fatto segreto che il fratello ricorresse spesso alla violenza fisica, anche nei confronti della moglie Elena Majoni. Lasciandosi pubblicamente a un racconto dettagliato di un episodio, Silvio ha scatenato l’ira di Gabriele, che ha deciso di denunciarlo per diffamazione. Successivamente però quest’ultimo ha ritirato la querela.

L’ex moglie e le accuse di violenza domestica

Il regista è stato sposato in passato con Elena Majoni, ex moglie che lo ha accusato di aver avuto diverse volte atteggiamenti violenti nei suoi confronti, e di averle perforato un timpano: “Ero al telefono con mia madre vicino alla finestra di una stanza, si è avvicinato Gabriele – forse alterato – e mi ha tirato uno schiaffo. Ricordo solo lo schiaffo, un fischio fortissimo che non finiva più e lì ho capito che c’era qualcosa di grave. Ero sotto shock“.

Sono andata subito a Roma, al pronto soccorso, ma non ho detto che era stato lui a picchiarmi“, ha raccontato all’Arena l’ex moglie del regista, che ha anche aggiunto: “Una volta mi ha preso per la mascella urlandomi di dirgli che lo amavo, mi ha rotto anche un dente nell’afferrarmi, allora ho capito che dovevo andare via, anche per nostro figlio”.

Chi è la moglie di Gabriele Muccino?

Dal 2012 Gabriele Muccino è sposato con Angelica Russo. Dall’unione è nata una figlia, Penelope. Angelica Russo è nata nel 1978 e ha alle spalle una carriera da showgirl. Attentissima alla privacy, però, non si conosce molto del suo passato e della sua biografia. Suo marito la descrive come una vera e propria forza della natura.