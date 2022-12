Chi è Frédéric Vasseur, nuovo team principal Ferrari

Frédéric Vasseur è il nuovo team principal e general manager della Ferrari. Il francese prenderà il posto di Mattia Binotto, che si era dimesso il 29 novembre. Lascerà l’Alfa Romeo Sauber, nella quale era arrivato nel 2017 e dove ricopriva lo stesso ruolo, alla fine del mese di dicembre e a partire dal 9 gennaio assumerà le sue funzioni a Maranello.

Una vita nel motosport: i successi nelle formule minori

Nato il 28 maggio 1968 a Draveil, nella regione dell’Île-de-France, Vasseur è nel motosport da 26 anni. Dopo essersi diplomato all’École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, scuola privata che forma ingegneri specializzati nei settori dei trasporti, nel 1996 ha fondato il Team ASM in collaborazione con la Renault. Nel 2004, insieme a Nicolas Todt (figlio di Jean, ex team principal Ferrari e presidente Fia), ha fondato il suo secondo team, ART Grand Prix. Diversi i successi nelle formule minori, lanciando tra l’altro numerosi piloti poi approdati in F1, tra cui Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Nico Rosberg, George Russell e Romain Grosjean.

L’approdo in F1 con la Renault e il passaggio alla Sauber

Approdato in in F1 nel 2016, come team principal della Renault, a fine stagione ha lasciato la scuderia francese per disaccordi con l’ad Cyril Abiteboul. Successivamente è stato ingaggiato dalla Sauber, dove dal 2017 a oggi ha ricoperto le cariche di ceo e team principal. In sei stagioni Vasseur ha portato la scuderia, diventata nel frattempo Alfa Romeo F1 Team, dall’ultimo posto nel Mondiale Costruttori al sesto del 2022. Una crescita costante, che ha attirato le attenzioni di Maranello.

«Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l’apice del mondo delle corse. Non vedo l’ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo», ha dichiarato Vasseur, che al Cavallino ritroverà Leclerc, che aveva avuto anche alla Sauber, lanciandolo in F1.