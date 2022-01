Chi è Franco Bechis, giornalista esperto di economia nipote di Primo Levi

Franco Bechis è un giornalista originario di Torino di 59 anni. È noto soprattutto ai telespettatori che seguono programmi di approfondimento politico, ma anche per la particolare storia familiare. Il professionista, infatti, è nipote da parte materna dello scrittore Primo Levi. Ecco chi è Franco Bechis.

Chi è Franco Bechis, la carriera

Franco Bechis nasce il 25 luglio del 1962 nella città di Torino. È qui che, una volta conclusa la scuola superiore, si iscrive alla facoltà di Filosofia, laureandosi nel 1985. I primi passi nel mondo del giornalismo li muove in qualità di collaboratore di alcune emittenti radiofoniche e televisive private di Torino, per le quali firma pezzi a tema economico.

Volendo seguire tale percorso, fa un tirocinio a Mondo Economico, il settimanale edito da Il Sole 24 Ore. Viene assunto a Il Sabato, per curarne i contenuti della pagina economica. Successivamente è la volta di MF Milano Finanza, giornale presso cui Bechis fa una brillante carriera. In soli due anni è promosso al ruolo di redattore capo. Nel 1994 diventa vicedirettore, per poi essere promosso a direttore cinque anni dopo.

Nel frattempo, Franco Bechis pubblica alcuni saggi. Si rammentano In nome della rosa, Onorevole l’arresto! e RubeRai: 40 anni di sprechi e scandali della TV di Stato.

Dopo Milano Finanza

Nel 2002 il giornalista lascia Milano Finanza per tornare a Roma e dedicarsi alla direzione del quotidiano Il Tempo. Ricopre questo ruolo fino al 2006, quando diventa direttore di Italia Oggi, un quotidiano che si occupa di economia, ma anche di politica.

A partire dall’estate del 2009 diventa vice direttore di Libero, facendo ritorno a Milano, dove rimane per ben nove anni. All’inizio del 2018 viene invece nominato direttore del Corriere dell’Umbria, nonché delle edizioni della Toscana e del Lazio.

Tuttavia in breve tempo fa ritorno a Roma, per prendere nuovamente le redini di Il Tempo. Franco Bechis dimostra un certo interesse per la satira e i contenuti che nascono nei social network. Per questo comincia a lavorare per la pagina Le più belle frasi di Osho.

Parallelamente, Franco Bechis è ospite fisso nei programmi di approfondimento politico. In particolar modo è immancabile alle Maratone Mentana.

La vita privata di Franco Bechis

Franco Bechis è sposato con la giornalista Monica Mondo, figlia dell’editorialista de La Stampa, Lorenzo Mondo. Con lei ha creato una bellissima famiglia. I due sono genitori di tre figli, e da poco anche nonni.