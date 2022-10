Chi è Francesco Paolantoni: età, moglie, figli e Tale e quale show

Chi è Francesco Paolantoni? L’attore, comico e commediografo italiano di 64 anni torna a Tale Quale Show 2022 come “ripetente”. Con una solida carriera alle spalle di interprete conosciuto e richiesto fin dalla giovane età, si è dedicato al lavoro per tutta la sua vita. È molto legato alla sua Napoli, dove è nato e dove tuttora vive.

Chi è Francesco Paolantoni: età e carriera

Torna a Tale Quale Show 2022 Francesco Paolantoni, stavolta in qualità di “ripetente”, dato che ha partecipato anche all’edizione 2020. L’attore è a nato a Napoli il 3 marzo 1956 e oggi ha 64 anni di età. La sua passione per il teatro è stata forte sin dalla gioventù. Negli anni ’70 ha cominciato a frequentare la scuola d’arte drammatica, nella sua città natale, per poi lanciarsi nel mondo dello spettacolo. In breve è diventato un attore richiesto e ben pagato.

In tv è sbarcato grazie a ruoli comici. Si ricorda la sua collaborazione in Gialappa’s band, o per la trasmissione “Mai Dire Gol“. Successivamente è stato ospite a “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio e del programma condotto da Serena Dandini e Corrado Guzzanti, “L’Ottavo nano”. Paolantoni ha però recitato anche in numerose pellicole. Si ricordano, tra le altre, Blues Metropolitano, Baci e Abbracci e Terra bruciata.

Di recente è stato possibile vederlo in tv come uno degli ospiti di “Stasera tutto è possibile” il programma di Raidue condotto da Stefano De Martino. A Settembre 2022 è anche un concorrente di Nudi per la Vita condotto da Mara Maionchi (coreografo Marcello Sacchetta) che ha come scopo quello di promuovere la prevenzione del tumore in modo divertente e consapevole.

Moglie e figli dell’attore

Francesco Paolantoni non è sposato e attualmente non ha moglie, fidanzata o figli. In diverse occasioni ha dichiarato infatti di non credere nell’istituzione del matrimonio e non si sa molto circa le sue precedenti storie d’amore. Tuttavia è parecchio legato al suo gatto, che fotografa spesso ed espone sui social. L’attore vive a Napoli, città natale a cui è molto legato.