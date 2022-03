Chi è Francesco Chiofalo, il personal trainer fidanzato con Drusilla Gucci a La Pupa e il Secchione

Francesco Chiofalo è un personal trainer e influencer romano di 32 anni. È noto al pubblico per aver partecipato insieme alla sua compagna di allora Selvaggia Roma al reality show Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. A marzo 2022 torna sul piccolo schermo in occasione di La Pupa e il Secchione. Ma chi è Francesco Chiofalo? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Francesco Chiofalo: età, malattia, carriera

Francesco Chiofalo è nato a Roma l’1 maggio 1989, sotto il segno zodiacale del Toro. Sin da piccolo appassionato di sport, ha conquistato la popolarità grazie al programma Temptation Island, al quale ha partecipato insieme alla fidanzata del tempo Selvaggia Roma. I due, dopo 5 anni insieme, sono usciti separati dall’esperienza, perché Chiofalo durante il programma ha corteggiato la tentatrice Mila Suarez.

In seguito l’influencer ha partecipato a Uomini e Donne, tentando di riconquistare Selvaggia Roma attraverso delle esterne organizzate dallo studio. Attualmente Francesco conta 1 milione e mezzo di follower su Instagram. Nel frattempo lavora come Personal Trainer ed è proprietario di un B&B Guesthouse a Roma. Inoltre a gennaio 2019 Chiofalo si è sottoposto a un intervento chirurgico al cervello, per via di una massa tumorale benigna che bisognava immediatamente rimuovere.

La Pupa e il Secchione 2022

Francesco Chiofalo partecipa all’edizione 2022 del programma La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso su Italia 1. Nel cast troviamo la bonas di Avanti un altro Paola Caruso, Flavia Vento, Vera Miales (fidanzata di Amedeo Goria), Mirko Gancitano (marito di Guenda Goria), Denis Dosio (influencer), Asia Valente, Mila Suarez, Gianmarco Onestini, Lorenzo Orsini (Lollo G), Nicolò Scalfi (campione di Caduta Libera) e Aristide Malnati. Inoltre la giuria è composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge reduce dal GF VIP 6.

La vita privata

Francesco Chiofalo è attualmente fidanzato (da giugno 2021) con Drusilla Gucci. Drusilla ha partecipato all’Isola dei Famosi 2021 ed è la figlia della Maison di Moda “Gucci”. Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno passato una vacanza insieme in Turchia e poi si sono baciati sul red carpet della festival di Venezia.