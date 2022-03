Francesco Castiglione, chi è: età, carriera, vita privata del carabiniere Barba di Don Matteo

Francesco Castiglione è un attore di 39 anni, noto al pubblico televisivo per aver interpretato il ruolo del carabiniere Barba in Don Matteo. Tuttavia, nel corso della sua carriera Castiglione si è rivelato un interprete poliedrico, in grado di passare dal piccolo schermo al Teatro sempre con raffinatezza e credibilità. Ma chi è Francesco Castiglione? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Francesco Castiglione è nato il 16 giugno 1982, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Böblingen, in Germania, da genitori siciliani. È tornato a vivere sull’isola all’età di 10 anni, continuando lì gli studi fino al liceo. Nel frattempo ha coltivato la passione per il teatro, iscrivendosi a un corso diretto da Lucia Sardo e Marcello Cappelli, i quali lo hanno spinto a trasferirsi a Roma. Nella capitale è dunque giunto nel 2002, quando aveva appena 19 anni, aggiudicandosi una borsa di studio presso l’Accademia dello spettacolo Teatro del Sogno.

Successivamente ha frequentato l’Accademia europea del Teatro e dello Spettacolo guidata dal regista Luciano Bottaro e dei laboratori. Il debutto sul palcoscenico è invece arrivato nel 2005, al Teatro dei Satiri di Roma. In seguito, nel 2008, con L’altra metà del niente di Francisco Villarusso ha vinto il premio delle muse, in qualità di miglior protagonista. Da allora ha calcato diversi teatri. Si ricordano le rappresentazioni: Libertà tra musica e parole (2013-2018), Francesco de Paula, Un cappello pieno di Pioggia, Ricordami dietro una foglia.

Nel frattempo l’attore è approdato in tv e al cinema, recitando in film acclamati come Dòn e La fabbrica dei volti noti, ma anche in Cruel Tango, I fiori del male e Shades of Truth. La popolarità l’ha infine consacrata con le fiction televisive. Francesco Castiglione infatti ha impersonato vari ruoli in Che Dio ci aiuti 3, Sotto copertura, L’isola di Pietro 3 e Doc – Nelle tue mani. Dalla decima stagione è entrato a far parte del cast di Don Matteo con la parte dell’appuntato Barba.

La vita privata di Francesco Castiglione

Castiglione ha una sorella, Concetta, e un nipote, Samuele, ai quali è molto legato. Non si sa invece se l’attore sia sentimentalmente legato a qualcuno.