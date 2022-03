Chi è Francesca Porcellato, l’atleta paralimpica portabandiera a Pechino

Francesca Porcellato è un’atleta paralimpica, fondista e paraciclista italiana di 51 anni. Lei, che ha già conquistato quindici medaglie durante la sua carriera, ha perso l’uso delle gambe quando aveva appena 18 mesi di vita a causa di un terribile incidente. Legata sentimentalmente a un allenatore, pur desiderandoli, non ha mai avuto figli. Ma chi è Francesca Porcellato? Scopriamolo insieme.

Chi è Francesca Porcellato: l’incidente da bambina

Francesca Porcellato è nata a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, il 5 settembre 1970 sotto il segno della Vergine (età 51 anni). Quando aveva appena 18 mesi, Francesca è stata investita da un camion mentre giocava nel cortile di casa. Il terribile evento le ha fatto perdere l’uso delle gambe, così a 6 anni ha ottenuto la sua prima carrozzina. Come lei stessa ha affermato, dimostrando uno spirito estremamente vivace e combattivo, il suo primo pensiero è stato quello di trasformarla per renderla ancora più veloce.

La carriera dell’atleta nello sport paralimpico

Francesca Porcellato ha iniziato la sua carriera di atleta nello sport paralimpico a soli 16 anni, distinguendosi positivamente in svariati sport. Da ragazza, Porcellato eccelleva in sci, ciclismo e atletica. Proprio in quel periodo le viene affiliato il soprannome di “Rossa Volante”, per via del colore della sua chioma e dell’irrefrenabile desiderio di andare veloce sulla sedia a rotelle.

Durante il suo percorso da atleta, Francesca si è cimentata in svariate maratone. Ha vinto quelle di New York, Londra, Boston e Parigi, partecipando inoltre a ben nove edizioni dei Giochi paralimpici estivi, nei quali ha vinto quattordici medaglie. Recentemente, a Pechino, Porcellato è stata anche portabandiera.

Essendo una sportiva versatile, ha eccelso anche nella carriera sciistica. Esperta di sci di fondo paralitico, ha partecipato alle gare olimpiche invernali di Torino e Vancouver, portando a casa la medaglia d’oro nella gara di sprint nel 2010. Ma non ha lasciato indietro nemmeno il percorso ciclistico. Porcellato ha gareggiato su handbike nella categoria H3, ha vinto una medaglia d’oro alla Coppa del mondo e l’argento ai Giochi di Tokyo 2020.

Chi è il compagno di Francesca Porcellato?

Il compagno di vita di Francesca Porcellato è Dino, allenatore professionista. Purtroppo la coppia, pur desiderandoli, non è riuscita ad avere figli. “Con Dino abbiamo cercato di averlo, un figlio. Non è arrivato, ahimè”.