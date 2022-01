Chi è Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva italiana

Giornalista e conduttrice televisiva italiana, Francesca Fagnani sarà ospite nella puntata di Quarta Repubblica in onda nella prima serata di Rete Quattro di lunedì 24 gennaio 2022: vediamo chi è e di cosa si è occupata durante la sua carriera.

Chi è Francesca Fagnani

Nata a Roma il 25 novembre 1978, si è laureata all’Università La Sapienza di Roma in Lettere per poi intraprendere un dottorato in filologia dantesca. La sua prima esperienza nel mondo del giornalismo risale al 2001, quando iniziò a lavorare per la sede disaccata della Rai a New York.

Dopo essere tornata nella Capitale, ha esordito come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro. Ha poi preso parte a Ballarò, sempre con Santoro, per poi presentare Il prezzo, programma in cui ha intervistato giovani che stavano scontando una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata.

Chi è Francesca Fagnani: le sue trasmissioni

Nel 2018 è diventata conduttrice de Le Belve, in onda inizialmente su NOVE e poi su Rai Due. Si è trattato di una trasmissione prevalentemente dedicata alle donne del mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca che nella propria vita abbiano dimostrato, con forze e determinazione, di essere “belve”, personalità forti. Tra queste l’avvocato Annamaria Benardini de Pace, l’ex brigatista Adriana Faranda, Alessandra Mussolini, Giuliana de Sio, la criminologa Roberta Bruzzone e l’ex camorrista Caterina Pinto.

Dal 2019 è spesso opinionista a Quarta Repubblica in onda su Rete Quattro e a Non è l’Arena di LA7, soprattutto sul tema della malavita di Roma. Nel 2020 è poi conduttrice di Seconda Linea, un programma di approfondimento politico, economico, sociale e culturale in onda su Rai Due, accanto ad Alessandro Giuli.

L’obiettivo della trasmissione è quello di far esprimere artisti, imprenditori, intellettuali, operai e professionisti, tutte persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la prima linea rappresentata dalla politica (di qui il titolo “seconda linea” preso a prestito dal rugby, luogo dove si trovano i giocatori che saltano in touché per contendersi il pallone e tengono compatta la mischia).

Il 30 novembre 2021 ha infine condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino.