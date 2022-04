Chi è Fortunato Cerlino, alias Mario Muzo in “Nero a metà”

Fortunato Cerlino è un attore napoletano di 50 anni, tra i più amati dal pubblico nostrano. È celebre infatti per aver recitato nella fortunata serie Gomorra, ma anche nella fiction Rai Nero a metà, giunta alla terza stagione nel 2022. Ma chi è Fortunato Cerlino, che interpreta Mario Muzo? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Fortunato Cerlino?

Fortunato Cerlino è nato a Napoli il 17 giugno 1971, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Cresciuto nella periferia cittadina in una famiglia di umili origini, da ragazzo l’attore andava a zappare la terra dopo essere tornato da scuola. Dopo essersi formato all’istituto tecnico di Napoli, si è scritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università Federico II. Non è riuscito però a terminare gli studi, perché nel frattempo ha iniziato a lavorare come attore, riscuotendo subito enorme successo.

Nel 1991, Fortunato Cerlino si è infatti diplomato all’Accademia d’arte drammatica della Calabria e si è da principio dedicato alla carriera teatrale. Nei primi anni 2000 sono arrivate le prime apparizioni in tv: in particolare nelle miniserie Il furto del tesoro e La mia casa è piena di specchi. Nel 2014 è invece arrivata la grande occasione per la sua carriera: l’attore è stato scelto per interpretare il boss camorrista Pietro Savastano nella serie tv Gomorra. Da quel momento il successo lo ha travolto: ha partecipato a diversi film quali Inferno di Ron Howard – tratto dall’omonimo libro di Dan Brown – e Una famiglia, di Sebastiano Riso. Nel frattempo ha continuato a lavorare per la televisione. Si è unito al cast delle serie tv statunitensi Hannibal e Britannia ma anche a I Medici e a Romolo e Giuly, la guerra mondiale italiana. Nel 2018 è tornato in tv con Nero a metà, fiction di Claudio Amendola in onda su Rai1, in cui interpreta Mario Muzo.

La vita privata dell’attore

Fortunato Cerlino è sposato dal 2018 con Antonella Sava, che ha conosciuto nel 2015. La coppia ha dato al mondo nel 2017 la piccola Delfina, seguita da Lea Maria Carla, secondogenita nata il 18 dicembre 2021.

I film

Fortunato Cerlino ha fatto parte di quattordici lungometraggi nel corso della sua carriera. Tra i film più celebri sicuramente Gomorra (2008) per la regia di Matteo Garrone e Fortapàsc (2009) di Marco Risi con il compianto Libero De Rienzo come protagonista. Nel 2016 l’abbiamo visto invece in Inferno, il thriller girato da Ron Howard.