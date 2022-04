Chi è Flora Canto, la showgirl impegnata con Enrico Brignano

Flora Canto è un’attrice e showgirl di 38 anni che si è fatta strada nel mondo dello spettacolo grazie ad alcuni show televisivi. Ha esordito infatti come tronista a Uomini e Donne. Anche le sue relazioni amorose sono spesso finite nel mirino del gossip: è stata prima legata al conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, e poi si è fidanzata con il comico romano Enrico Brignano. Ma chi è Flora Canto? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Flora Canto?

Flora Canto è nata a Roma il 12 Febbraio 1983 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ha acquisito popolarità nel 2006, quando è stata protagonista di uno spiacevole evento con il suo fidanzato del tempo, Filippo Bisciglia, che allora partecipava alla sesta edizione del Grande Fratello. Il conduttore di Temptation Island ha infatti lasciato in diretta televisiva Flora Canto, poiché nella Casa si era invaghito della concorrente Simona Salvemini.

A quel punto la showgirl ha esordito nel mondo dello spettacolo, partecipando a Uomini e Donne come tronista. Nel corso dello show condotto da Maria De Filippi, Canto ha scelto il corteggiatore Francesco Pozzessere, con cui tuttavia la relazione è naufragata nel 2009, poco prima delle nozze.

Nel frattempo si è dedicata all’attività di modella, diventando testimonial pubblicitaria a diversi brand, tra cui H&M, Miss Bikini ed Ekle. E non ha trascurato la sua carriera in televisione. Ha infatti ottenuto il ruolo di presentatrice per Supercinema e Oscar dei Porti, così come l’incarico di inviata nel 2020 per il varietà di Adriana Volpe Ogni Mattina, su TV8.

Negli ultimi anni ha fatto il suo debutto come attrice, ottenendo piccoli ruoli in L’ultimo weekend, La Coppia dei Campioni e Cambio Tutto!. Nel 2019 è stata una delle concorrenti della nona edizione del Tale e Quale Show di Carlo Conti, classificandosi all’ottavo posto.

La vita privata della showgirl

Flora Canto, dopo la relazione con Filippo Bisciglia, ha conosciuto il comico romano Enrico Brignano nel 2013, in una spiaggia a Sabaudia, in provincia di Latina.

Nonostante i 17 anni di differenza, tra i due è subito stato un colpo di fulmine. Da allora è iniziata la loro storia d’amore, che continua ancora oggi. “La mia famiglia all’inizio non l’ha presa bene – ha raccontato la showgirl ad Oggi – “Era più grande, separato, famoso. Poi lo hanno conosciuto e hanno visto quanto amore e complicità ci sono tra noi”. La coppia ha avuto due figli assieme: la piccola Martina, nata nel 2017, e il fratellino Niccolò, nato nel 2021.