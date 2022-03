Chi è Flavia Vento, la showgirl che ha fatto un voto di castità

Flavia Vento è una showgirl di 44 anni, nota al pubblico televisivo per aver partecipato a numerosi programmi del piccolo schermo: da L’isola dei famosi a Il Grande Fratello Vip. Di recente ha sorpreso i fan per la sua trasformazione: ha infatti dichiarato di aver fatto voto di castità nel segno di una ritrovata profonda spiritualità e di svolgere una vita sana ed equilibrata dopo gli eccessi degli anni giovanili. Il 2022 torna in tv, impegnata nel cast di La Pupa e il Secchione, il reality show condotto da Barbara D’Urso su Italia 1.

Chi è Flavia Vento?

Flavia Vento è nata il 17 maggio 1977 a Roma. Dopo aver ottenuto il diploma al liceo linguistico, ha deciso di trasferirsi a Parigi e ha avuto modo di essere volto per diversi spot pubblicitari come quello della Neutro Roberts (1995) e quello della Ferrero Rocher (1999). Sua grande ambizione è sempre stata quella di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, così successivamente è approdata in televisione.

Ha partecipato a L’Isola dei famosi nel 2008 e nel 2012 ritirandosi entrambe le volte. In veste di opinionista è stata ospite di diversi programmi come Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Quelli che il calcio. Nel 2020 è entrata a far parte del cast di Il postino sogna sempre due volte di Rocco Marino e a settembre del 2020 è stata concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. È stata anche conduttrice di Striscia la Notizia. Mentre nel gennaio 2022 è comparsa in Back To School. A marzo dello stesso anno la showgirl partecipa alla nuova edizione di La Pupa e il Secchione.