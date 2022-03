Chi è Federico Martelli: Bello Bello, il significato della canzone e la finale di Italia’s Got Talent

Federico Martelli è un cantante di 35 anni, tra i 12 finalisti di Italia’s Got Talent, nonché autore della canzone Bello bello, che ha riscosso moltissimo successo tra i giudici dello show e il pubblico. Ecco chi è Federico Martelli e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Federico Martelli: dove è nato, il primo EP nel 2021

Federico Martelli è nato a Novara tra il 1984 e il 1985. Della sua biografia non si sa molto: solo che si è trasferito a Milano in gioventù per inseguire il sogno di diventare cantante. Insieme al produttore Dario Moroldo, infatti, ha presto dato vita al progetto MARTELLI, che vede proprio Federico come autore e cantante. La caratteristica principale dei suoi pezzi, come lui stesso ha dichiarato, è la presenza costante della parola “bello”. Nella primavera del 2021 ha pubblicato il suo primo EP, per l’appunto intitolato Bello bello, che ha portato anche a Italia’s Got Talent 2022, show presentato da Ludovica Comello, riuscendo ad arrivare in finale.

La canzone Bello Bello: il suo significato

Il novarese di 35 anni ha portato sul palco il suo brano Bello Bello, dedicato al mobbing che talvolta alcuni impiegati subiscono sul luogo di lavoro. “Bello Bello sfotte gli uomini cosiddetti tutti d’un pezzo che sono nella posizione di dare ordini sul lavoro. Hai mai lavorato con capi completamente sicuri di sé che non mettono mai in dubbio quello che dicono e fanno anche quando è palesemente senza senso? Questa canzone parla di questo, di quella sensazione di frustrazione che si prova quando non puoi esporre le tue competenze perché occupi una posizione inferiore nelle gerarchie lavorative. In ogni caso lavoriamo troppo e lavoriamo male. Dovremmo lavorare tutti e non in pochi, lavorare poco invece che troppo per lavorare bene invece che malissimo”, ha dichiarato l’autore della canzone.

Bello bello ha ottenuto un ottimo riscontro da parte di giudici e pubblico. Si è guadagnata i 4 sì di Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio. E inoltre ha raggiunto oltre 2,5 milioni di view sul canale social del talent, piazzandosi primo in Top 50 Viral Italia su Spotify ed entrando nel weekend nella top 20 tendenze di Youtube.