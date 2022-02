Chi è Fabrizio Moro, biografia e vita privata: canzoni, moglie e figli

Fabrizio Moro è un cantante romano di 46 anni. È noto per le sue svariate partecipazioni al Festival di Sanremo, kermesse che ha anche vinto nel 2018 insieme ad Ermal Meta, con il brano “Non mi avete fatto niente”. Nel 2022 torna sul palco dell’Ariston cantando “Sei Tu”. Ecco chi è Fabrizio Moro.

Chi è Fabrizio Moro? Nato il 9 aprile 1975 a Roma (età 46 anni), ha origini di Vibo Valentia. Ha studiato presso l’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, per poi dedicarsi a tempo pieno alla musica. Ha esordito infatti nel ’96 con “Per tutta un’altra destinazione” mentre il suo primo album è uscito nel 2000 col titolo “Fabrizio Moro”. Sempre il 2000 è stato il primo anno al Festival di Sanremo, dove Moro ha portato la canzone “Un Giorno Senza Fine” che si è classificata tredicesima.

Fabrizio Moro ha avuto una lunga storia d’amore con una donna di nome Giada. La coppia insieme ha avuto anche due figli: Libero, nato nel 2009 e Anita, nata nel 2012. I due non si sono mai sposati, e si sono separati tempo dopo. Il cantautore ha successivamente dichiarato di essere ancora single e di considerare la figlia Anita “la donna della sua vita”.

Durante un’intervista a Vero di qualche anno fa, ha rivelato di aver abusato di alcol e droga per un lungo periodo. Ha anche ammesso di aver smesso per paura di morire: “Con un barlume di coscienza sono andato dal medico, che mi ha subito prescritto analisi approfondite. I risultati mi hanno spaventato: i valori erano tutti sballati, il mio fisico si stava distruggendo. A quel punto ho detto a me stesso: “O cambi, o muori”. Ho avuto paura, paura di morire.”