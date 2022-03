Chi è Enrico Melozzi, detto “Melox”, il direttore d’orchestra rock

Enrico Melozzi, detto “Melox”, è un direttore d’orchestra di Teramo di 44 anni. È noto nella scena musicale per aver diretto svariate band rock, ma soprattutto per essere stato arrangiatore degli archi per il brano Zitti e buoni dei Maneskin nella scorsa edizione del Festival di Sanremo. Ecco chi è Enrico Melozzi e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Enrico Melozzi, detto “Melox”?

Enrico Melozzi è nato a Teramo il 22 Giugno 1977. Ha cominciato a studiare il pianoforte da piccolissimo e a soli 8 anni ha iniziato a comporre da autodidatta. Nonostante durante gli anni avesse approfondito diversi strumenti musicali e il canto lirico, si è poi avvicinato maggiormente al violoncello, ottenendo anche una laurea in composizione. Nel 1999 si è formato come assistente di Michael Riessler, affiancandolo in numerosi progetti nel ruolo di copista, arrangiatore e produttore artistico.

Nel 2002 ha debuttato come direttore d’orchestra a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, dove ha portato una sua opera, la storia in musica di Oliver Twist. Questo è stato l’inizio della sua brillante carriera che lo ha condotto a scrivere opere liriche e sacre, colonne sonore per cinema e teatro, avvicinandosi nel frattempo a diversi ambiti musicali. Una volta che è approdato al mondo della musica elettronica, Melozzi ha formato il duo Lisma Project insieme al disc jockey Stefano De Angelis, fondando così l’etichetta discografica Cinik Records. Affiancato da Giovanni Sollima, ha inoltre creato inoltre il megagruppo 100 Cellos, un progetto ed evento musicale che riunisce tramite i social centinaia di violoncellisti.

Melox a Sanremo: chi ha diretto?

In qualità di direttore d’orchestra, Enrico Melozzi ha partecipato a numerose edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2021, ad esempio, ha diretto il gruppo rock Maneskin che ha vinto la kermesse musicale con il brano Zitti e Buoni.

A febbraio 2022, è stato nuovamente direttore d’orchestra all’Ariston. In questa circostanza, ha accompagnato i Maneskin che si sono esibiti come superospiti della prima serata del festival e ha anche diretto alcuni big in gara come Giusy Ferreri, Highsnob e Hu e Ana Mena.

La vita privata del direttore d’orchestra

Enrico Melozzi è estremamente riservato per ciò che riguarda la sua vita privata. Dunque non si sa se l’artista sia impegnato o se abbia figli. Il compositore inoltre ha un profilo Instagram ufficiale attivo che vanta un seguito di 16 mila followers.