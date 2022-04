Chi è Emmanuel Macron: biografia del candidato presidente della repubblica francese

Emmanuel Macron è il presidente in carica della Francia, il più giovane della storia del suo paese. Nel 2016, in previsione della sua candidatura alle elezioni presidenziali, ha fondato un movimento politico chiamato En Marche! che nel 2017 lo ha portato a vincere le elezioni. Nel 2022 prova a bissare il mandato, andando al ballottaggio insieme all’avversaria di estrema destra Marine Le Pen. Ma chi è Emmanuel Macron?

Chi è Emmanuel Macron: famiglia e origini

Emmanuel Macron è nato ad Amiens il 21 dicembre 1977, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Cresciuto in una famiglia atea, da un padre medico e una madre professoressa di neurologia all’Università, ha deciso di farsi battezzare all’età di 12 anni. Dopo il diploma, si è dedicato allo studio della filosofia, disciplina nella quale si è laureato nel 2004. Successivamente ha studiato all’Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po) e all’École nationale d’administration (ENA) per poi lavorare come ispettore delle finanze, in qualità di funzionario presso la banca d’affari Rothschild & Co nel 2008.

La carriera politica

Nel 2014 il futuro presidente francese ha però visto avviarsi la sua carriera in politica. In quella data, infatti, ha ricevuto l’incarico di ministro dell’Economia, dell’Industria e del Digitale nel secondo governo di Manuel Valls. Una carica che ha ricoperto fino al 30 agosto 2016, quando ha rassegnato le dimissioni in previsione di una sua candidatura alle presidenziali in programma nel 2017. Allora infatti ha fondato il movimento politico En Marche!, che lo hanno portato a vincere le elezioni e a ripresentarsi nel 2022.

Le elezioni presidenziali 2022

Emmanuel Macron si è ripresentato alle elezioni presidenziali del 2022. Durante la prima turnazione, avvenuta il 10 aprile 2022, l’attuale presidente ha raccolto più voti dell’avversaria Marine Le Pen. Tuttavia, ancora non è data per certa la sua rielezione, in quanto bisogna attendere i risultati del ballottaggio del 24 aprile 2022.

Chi è la moglie di Emmanuel Macron?

Il presidente francese Emmanuel Macron è sposato con Brigitte Trogneux, sua ex-insegnante di lettere e latino di cui si era invaghito ai tempi del liceo. La relazione è cominciata già quando lui aveva 16 anni e lei 41, e da allora non si è mai interrotta. Brigitte ha già tre figli, avuti dal precedente marito André Louis Auzière, dal quale ha divorziato per sposare Macron. Con quest’ultimo, tuttavia, non ha avuto figli. La relazione è stata per anni sulle prime pagine di molte riviste di gossip.