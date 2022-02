Chi è Emma Marrone, vita privata: età, fidanzato, figli e canzoni

Emma Marrone è una cantante fiorentina di 37 anni di ampio successo in Italia. Alle spalle ha già una strepitosa carriera che l’ha vista confermarsi come musicista nel panorama nostrano, ma anche come giudice di talent show. Nel 2022 al Festival di Sanremo porta il brano “Ogni volta è così”. Ecco chi è Emma Marrone.

Chi è Emma Marrone: età, biografia e carriera

Emma Marrone è nata a Firenze il 26 Maggio 1984, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, e oggi ha 37 anni. La passione per la musica gliel’ha trasmessa suo padre Rosario, chitarrista, che l’ha inserita nel suo gruppo Karadreon prima e H2O dopo. In poco tempo Emma Marrone, grazie al suo timbro graffiante e sensuale, è diventata una sella della musica italiana. Apprezzata dal pubblico per i suoi pezzi pop-rock si batte anche a favore dei diritti delle donne, della comunità gay e per l’uguaglianza di genere.

L’occasione per lanciare la carriera si è presentata ad Emma con la partecipazione alla trasmissione Amici. Il talent infatti è stato un vero e proprio trampolino di lancio per la cantautrice. Il suo singolo di esordio, “Calore“, è stato il primo di una lunga serie e il suo primo album “A me piace così” ha avuto un buon successo di ascolti.

Emma Marrone a Sanremo

Nel 2011 Emma ha partecipato con i Modà al Festival di Sanremo dove è arrivata seconda con il brano Arriverà. Nel 2012 torna sul palco dell’Ariston cantante Non è l’inferno, per poi calcare lo stage dell’Eurovision Song Contest. Nel 2015 ha inoltre condurre il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, Arisa e Rocio Munos Morales.

Nel 2022 torna nella città dei fiori con la canzone Ogni volta è così. Nella serata di Sanremo dedicata alle cover, invece, canta con Francesca Michielin la canzone Baby One More Time di Britney Spears.

La malattia della cantante

Emma Marrone ha lottato per molto tempo contro un tumore alle ovaie, che poi è riuscita a sconfiggere. Proprio per eliminare definitivamente il problema, ha dovuto sottoporsi a un’operazione di asportazione.

“Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Voglio rappresentare le donne con le cicatrici. Voglio rappresentare le ragazze coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute. Quest’anno ho avuto paura tante volte. Quando ha squillato il telefono ed era il mio medico ho pensato: “Ci risiamo”. Ho immaginato che dovessi ricominciare da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell’istante sono morta e poi risorta”.

Emma Marrone è fidanzata?

Emma Marrone è attualmente single, ma ha avuto diverse storie d’amore e flirt in passato. Primo fra tutti Stefano De Martino, conosciuto ad Amici e poi volato fra le braccia della showgirl Belen Rodriguez. Successivamente la cantante ha avuto una relazione con l’attore Marco Bocci, che tuttavia non è durata a lungo. Nel 2020 Emma ha poi trascorso le vacanze con il modello Nikolai Danielsen, ma la cantante ha smentito l’esistenza di un flirt con lui.