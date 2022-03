Chi è Emma Farnè: la giornalista inviata Rai in Ucraina, carriera, vita privata

Emma Farnè è una giornalista della Rai, spesso in collegamento con Tg1 e Rainews. In passato ha seguito svariate questioni di rilievo internazionale, essendo inviata in zone di guerra. Adesso si trova in Ucraina per raccontare l’invasione russa. Ma chi è Emma Farnè e cosa sappiamo della sua vita privata? Per lavoro si trova spesso a viaggiare, ma quando è in Italia vive a Roma, dove coltiva le sue numerose passioni.

Chi è Emma Farnè: la carriera

Emma Farnè è cresciuta a Roma, ma non si conosce con esattezza la sua data di nascita. Ciò che si sa è che ha studiato per diventare giornalista e poi ha frequentato uno stage presso l’Ansa di Berlino, sua prima esperienza nel campo giornalistico. La giornalista infatti parla perfettamente l’inglese e il tedesco. Successivamente, Emma Farnè ha fatto un secondo tirocinio presto il Sole 24 Ore, per poi approdare in Rai nel 2010 e cominciare a lavorare per il TG1. Presto è diventata inviata nei luoghi di guerra. Emma Farnè infatti ha seguito gli attentati in Sri Lanka, ma anche la crisi economica in Grecia e la situazione politica in Inghilterra. Nel 2022 ha seguito da vicino il conflitto tra Ucraina e Russia, restando sul campo per raccontare gli sviluppi dell’invasione.

La vita privata della giornalista

La giornalista è molto riservata per quanto riguarda la vita privata e dunque non è dato sapere se al suo fianco vi sia un partner o se sia single. Inoltre, non si sa se abbia figli. Enna Farnè viaggia molto spesso per motivi di lavoro, ma ogni volta che può fa ritorno nella sua città natale, Roma. Inoltre, come si evince dalla sua pagina su Instagram, ama condividere degli scatti e i retroscena della sua professione con i followers. Tra i suoi interessi ci sono anche la lettura, la musica – è una grande appassionata dei The Clash – e il surf.