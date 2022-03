Chi è Emanuela Grimalda: vita privata, carriera e la gravidanza inattesa dell’attrice di Volevo fare la Rockstar

Emanuela Grimalda è un’attrice triestina di 58 anni, nota per aver recitato in numerosi film. Nel 2022 torna sul piccolo schermo in occasione della seconda stagione della serie televisiva Volevo fare la rockstar, nella quale interpreta Nadia Casarin al fianco di Valentina Bellè. Ma chi è Emanuela Grimalda? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Emanuela Grimalda? Segno Zodiacale, studi e debutto

Emanuela Grimalda è nata a Trieste il 26 giugno 1964, sotto il segno zodiacale del Cancro. Dopo aver conseguito il diploma all’Istituto d’Arte, si è trasferita a Bologna per frequentare il DAMS, senza tuttavia arrivare alla laurea. Ha infatti abbandonato gli studi per seguire la passione della recitazione. Si è così diplomata alla Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna. E nel 1996 ha debuttato nel grande schermo con il film Uomo d’acqua dolce. Tale pellicola le ha permesso di raggiungere in breve tempo il successo a livello nazionale.

La vita privata dell’attrice: marito e figlio

Emanuela Grimalda è sposata con Elio Arzu. I due si sono conosciuti nel 1999 e dopo un fidanzamento lungo 13 anni, hanno deciso di sposarsi nel 2012. La coppia ha anche un figlio: Giaime, nato quando la donna aveva già compiuto 51 anni, l’8 luglio 2015.

La gravidanza inattesa: incinta a 50 anni

Ormai da anni Emanuela Grimalda aveva rinunciato ad avere figli. Ha scoperto di essere rimasta incinta a 50 anni, notizia che le ha dato molta gioia. In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice ha confessato: “La mia vita è cambiata in meglio: Giaime mi ha portato un ordine diverso di pensieri e una maggiore sensibilità. Più paura, più allegria. Mi annoio più facilmente e ho perso totalmente interesse per un sacco di cose. Giaime è il filo che ha unito le tante perle della mia vita e ha fatto la collana“.

Film: tutti i film dall’attrice

I film più famosi in cui l’attrice triestina è nel cast: