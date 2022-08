Elisabetta Piccolotti, chi è la moglie di Fratoianni e fondatrice di SEL

Elisabetta Piccolotti potrebbe avere un posto blindato nelle prossime elezioni politiche 2022 nel partito di Sinistra Italiana, il cui leader è il marito Nicola Fratoianni. È questa l’ipotesi che sta scatenando diverse polemiche intorno al partito di sinistra e alla figura del suo segretario. Secondo la donna, già fondatrice di Sinistra, Ecologia e Libertà, si tratterebbe di sessismo.

Elisabetta Piccolotti: chi è la moglie di Fratoianni

Elisabetta Piccolotti è nata a Camerino, in provincia di Macerata, nel 1982. La donna attualmente è segretaria regionale di Sinistra Italiana in Umbria. Laureata in Lettere e Filosofia all’Università Roma 3 nel 2017, la Piccolotti è stata esponente politica di Rifondazione Comunista e componente del Coordinamento nazionale dei giovani comunisti. Nel 2006 è diventata portavoce nazionale dei giovani comunisti per poi divenire membro del Comitato politico nazionale di Rifondazione.

Nel 2009 fonda Sinistra, Ecologia e Libertà, una formazione politica costituita dopo lo scioglimento di Sinistra e Libertà dovuto alla fuoriuscita di Verdi e Partito Socialista. Nel 2012, la forza politica è entrata a fare parte della coalizione di centrosinistra denominata Italia Bene Comune insieme al Partito Democratico e al Partito Socialista italiano, che alle elezioni politiche del 2013 ha ottenuto la maggioranza alla Camera dei Deputati e la maggioranza relativa al Senato. Formatosi un governo di larghe intese, SEL si è posta all’opposizione e nel 2017 è confluito in Sinistra Italiana.

La polemica sul posto blindato per le prossime elezioni

Le polemiche si sono scatenate quando, in un’intervista al Corriere della Sera, si ventilava la possibilità di un seggio per Elisabetta Piccolotti per le prossime elezioni nel partito di Sinistra Italiana, di cui fa già parte a livello regionale. Secondo la Piccolotti, la sua eventuale candidatura «è solo un accordo tecnico per togliere parlamentari alle destre». La donna ha poi aggiunto che «dai giornali di destra ricevo attacchi sessisti, qualunque cosa faccia è perché sono la moglie di Fratoianni…». I due si sono sposati nel 2019 e hanno un figlio, Adriano.