Chi è Elettra Lamborghini, nipote di Ferruccio con tre dischi di platino

Elettra Miura Lamborghini è una cantante bolognese, personaggio televisivo, nonché nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della celebre azienda automobilistica di lusso. Classe ’94, sposata con Afrojack, la giovane cantante ha una statua dedicata ad Amsterdam. Nel 2022 torna sul piccolo schermo in qualità di ospite del programma condotto da Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Ecco chi è Elettra Miura Lamborghini e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Elettra Lamborghini? Età, altezza

Elettra Miura Lamborghini è la figlia dell’imprenditore Tonino Lamborghini e di Luisa Peterlongo, ed è nata a Bologna il 17 Maggio 1994, sotto il segno del Toro. È dunque nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda automobilista di lusso. Oggi la cantante ha 27 anni ed è alta 165 cm.

Per quanto riguarda la sua carriera, Elettra è apparsa per la prima volta in televisione nel 2015, come ospite dello show Chiambretti Night. In seguito, partecipando a diversi reality show e varietà, si è affermata come personaggio del piccolo schermo. Ha infatti preso parte a Super Shore, trasmissione in onda in Spagna e America Latina, Riccanza, Geordie Show (Gran Bretagna), e recentemente all’edizione 2019 di The Voice of Italy, nel ruolo di giudice. Inoltre, ha rivestito il ruolo di opinionista nell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi.

Le canzoni

Mentre portava avanti la sua carriera televisiva, Elettra Lamborghini si è dedicata anche alla produzione musicale. Dopo il suo primo singolo Pem Pem nel 2018, due volte disco di platino, ha pubblicato il suo primo album Twerking Queen nel 2019.

Nel 2020 ha calcato il palco di Sanremo portando Musica (e il resto scompare), mentre nell’estate dello stesso anno ha pubblicato La Isla. Si tratta di un brano cantato insieme a Giusy Ferreri che ha venduto oltre 70mila copie ed è diventato disco di platino.

Elettra Lamborghini nel 2021 ha pubblicato un altro singolo, estratto dall’EP Twerking Beach, Pistolero. Mentre a dicembre si è dedicata alla musica natalizia, rilasciando il brano A mezzanotte (Christmas Song).