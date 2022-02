Chi è Donatella Rettore, in gara a Sanremo 2022 con Ditonellapiaga

Donatella Rettore è una celebre cantante italiana, nata nel 1955 in Veneto. Alle spalle ha una lunga carriera costellata di successi. Si ricordano, tra le sue canzoni maggiormente apprezzate dal pubblico:Splendido splendente, Kobra e Lamette. Donatella Rettore, dopo aver sconfitto un tumore, torna al Festival di Sanremo 2022 dopo 28 anni in duetto con la cantante Ditonellapiaga con una canzone dal titolo Chimica. Ecco chi è Donatella Rettore.

Donatella Rettore è nata l’8 luglio del 1955 a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Oggi ha dunque 66 anni. Figlia di un’attrice goldoniana, Teresita Pisani, e di un commerciante, Sergio Rettore, a soli 10 anni ha dato prova di grande spirito di intraprendenza. Ha infatti messo insieme il gruppo I Cobra, che si esibiva nelle parrocchie con il repertorio di Caterina Caselli e valendo alla band 500 lire a serata.

Conseguito il diploma, Donatella si è trasferita a Roma per inseguire il suo sogno di diventare cantante. Già nel 1973 ha iniziato come spalla di Lucio Dalla durante il tour estivo di quest’ultimo, facendosi conoscere al pubblico come la prima rocker italiana. Con i celebri successi come Splendido Splendente e Kobra, si afferma definitivamente nel panorama musicale internazionale. Sebbene in Italia, infatti, il suo spirito innovativo non sempre venga apprezzato, all’estero Donatella Rettore è osannata dai più grandi. Ha infatti collaborato anche con Elton John, che ha composto delle canzoni per lei. Donatella Rettore è sposata dal 2005 con Claudio Regio, ma la loro relazione va avanti dal 1974. La coppia non ha figli e vive a Castelfranco Veneto.

Il ritorno a Sanremo di Donatella Rettore

Donatella Rettore torna al Festival di Sanremo dopo 28 anni, portando la canzone Chimica in duetto con Ditonellapiaga. Il brano parla proprio della questione di chimica che lega due persone.

La malattia della cantante

Donatella Rettore ha sofferto di un tumore al seno scoperto durante un controllo di routine. È stata operata due volte nel marzo 2020, in pieno lockdown, all’Istituto Oncologico Veneto. “Sono stata salvata dallo Iov in piena pandemia” – ha raccontato la cantante – “Mi sottoponevo a controlli periodici, ma quella volta la mia ginecologa, visitandomi, mi disse: ‘Non mi piace il sassolino che hai qui’. Mi hanno fatto subito un ago aspirato: nel giro di pochissimi giorni sono stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico”.