Chi è Donatella Finocchiaro, l’attrice di “Bentornato papà”

Donatella Finocchiaro è una attrice catanese di 51 anni. È nota al pubblico per avere recitato in svariati film e serie televisive. Recentemente è comparsa nella pellicola destinata al piccolo schermo Sorelle per sempre, nella quale ha vestito i panni di una delle mamme co-protagoniste della vicenda tratta da una storia vera. Ma anche nel film Bentornato papà, in onda su Rai 1. Ma chi è Donatella Finocchiaro? E cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi è Donatella Finocchiaro

Donatella Finocchiaro è un’attrice siciliana di 51 anni. È nata a Catania il 16 novembre 1970 sotto il segno zodiacale dello Scorpione, in una famiglia piuttosto tradizionalista. A più riprese l’attrice ha raccontato del suo periodo di adolescente, in lotta con i genitori per le più piccole concessioni. Nel frattempo ha mosso i primi passi nel mondo del cinema e dello spettacolo da giovanissima, mentre studiava Giurisprudenza all’Università. Dopo aver conseguito la laurea e aver fatto il praticantato come avvocato, Donatella Finocchiaro ha ottenuto l’ammissione alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Catania nel 1996, che ha cambiato la sua vita.

Ma la svolta per la sua carriera è arrivata nel 2001, quando ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film Angela di Roberta Torre. Da allora, grazie alla crescente notorietà ha partecipato al Festival di Cannes e ha vinto svariati premi come migliore attrice.

L’attrice siciliana ha una carriera strepitosa nel mondo cinematografico, con all’attivo oltre quaranta film. Di seguito i suoi dieci film più famosi, elencati in rigoroso ordine cronologico.

Sulla mia pelle, regia di Valerio Jalongo (2005);

Il regista di matrimoni, regia di Marco Bellocchio (2006);

L’abbuffata, regia di Mimmo Calopresti (2007);

Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore (2009);

Manuale d’amore 3, regia di Giovanni Veronesi (2011);

To Rome with Love, regia di Woody Allen (2012);

L’accabadora regia di Enrico Pau (2015);

Capri-Revolution, regia di Mario Martone (2018)

Il delitto Mattarella, regia di Aurelio Grimaldi (2020);

Le sorelle Macaluso, regia di Emma Dante (2020)

La vita privata dell’attrice

Donatella Finocchiaro è stata sposata due volte. Prima con il collega e attore di teatro Bruno Torrisi, con cui è rimasta appena un anno. E poi con il regista Edoardo Morabito. Con lui si è legata nel 2011, ma dopo alcuni anni la relazione si è arenata. Nel frattempo, però, la coppia ha dato al mondo la figlia Nina, nata nel 2014.