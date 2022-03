Chi è Domenico Fortunato, il regista di “Bentornato papà”

Domenico Fortunato è un attore italiano, regista e sceneggiatore di 59 anni. È noto per aver diretto numerosi film di successo e per aver collaborato con alcuni grandi del cinema internazionale. Basti pensare che nel 2013 ha girato The Portrait, film scritto da Paul Attanasio e diretto da RidleyScott. Intanto una delle sue acclamate pellicole, Bentornato papà,arriva su Rai 1 in prima serata. Ma chi è Domenico Fortunato? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Domenico Fortunato?

Domenico Fortunato è nato il 26 ottobre 1962 a Taranto. Oggi ha dunque 59 anni ed è del segno zodiacale Scorpione. Il regista è cresciuto a Matera, dove è rimasto fino all’età di 19 anni. Lì ha coltivato sue numerose passioni. Ha imparato a suonare la chitarra classica e ha appreso l’inglese, lo spagnolo e il tedesco. Successivamente, nel 1989, si è trasferito a Roma per inseguire l’interesse per la recitazione. Nella capitale ha dunque partecipato agli stage di Susan Batson, docente di recitazione e membro dell‘Actor’s Studio di New York, e a quelli di sceneggiatura del maestro Robert McKee. In seguito ha intrapreso la sua carriera da attore.