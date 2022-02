Chi è Dj Jad, Vito Luca Perrini ex degli Articolo 31 e cosa fa dopo la separazione da J-Ax oggi?

Noto per aver fondato negli anni Novanta gli Articolo 31 insieme a J-Ax, Dj Jad è un disc jockey e uno dei primi producer mainstream della scena rap italiana: vediamo chi è e cos’ha fatto dopo che nel 2006, la band si è sciolta.

Chi è Dj Jad: gli anni con gli Articolo 31

Pseudonimo di Vito Luca Perrini e appassionato di rap sin da bambino, con gli Articolo 31 ha realizzato nove album tra il 1992 e il 2004 aggiudicandosi diversi dischi di platino (sei solo con Così com’è). Partita dal genere rap per poi sperimentare anche l’hip hop e lanciarsi nell’universo pop rock, la band ha ottenuto un successo internazionale che l’ha portata a vincere anche il premio Best Italian Act agli MTV European Music Awards nel 2004.

L’anno successivo, il Dj ha fatto uscire la doppia compilation Back on Track contenente il meglio della produzione hip hop e R’n’b degli ultimi anni remixata a suo piacimento mentre nel 2006 ha pubblicato il suo primo cd da solista, Milano-New York, realizzato con alcuni dei pionieri dell’hip hop americano tra cui Keith Murray, Buckshot, Tony Touch e Smif n wessun. Ciò è avvenuto a seguito dello scioglimento degli Articolo 31, avuto luogo per la volontà di entrambi i componenti di emergere singolarmente.

Dj Jad: cos’ha fatto dopo la separazione con J-Ax

Terminata l’esperienza con il rapper milanese, Dj Jad ha dato vita ad un’etichetta propria, LaSartoriaRecord, con cui ha pubblicato l’album Il sarto (2010) caratterizzato dalla partecipazione di artisti come Ensi, Amir, DJ Enzo, Cor Veleno e Oscar White. Nello stesso anno ha collaborato con Fabrizio Moro e i Jarabe de Palo nel brano Non è una canzone, presentato al Festival di Sanremo.

Ha quindi realizzato altri due album in studio, Instrumental (2011) e Beat in My Soul (2011) prima di annunciare, nel 2012, di aver fondato il gruppo Udite Suoni Buoni insieme al rapper Ciccio Pasticcio. Il duo ha pubblicato diversi singoli prima di dare vita all’album L’astronave (2013).

Alcuni anni dopo, nel 2018, gli Articolo 31 si sono riuniti in occasione del 25 anni di carriera di J-Ax e si sono esibiti in dieci serate al Fabrique di Milano. Nel frattempo Perrini ha continuato a dedicarsi alla musica, non senza sperimentare nuovi generi tra cui la lirica. Nel 2021 ha infatti pubblicato il singolo Tonight mon amour insieme al fratello Wlady, dj e producer, e a Katia Ricciarelli. Nel 2022 è prevista infine l’uscita del disco Alboom, un mix di pop, dance, funky, reggae, hip-hop e rock, realizzato sempre con Wlady.