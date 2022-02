Chi è Ditonellapiaga, in gara a Sanremo con Donatella Rettore

Ditonellapiaga è la cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 insieme a Donatella Rettore. Le due artiste portano sul palco dell’Ariston il brano Chimica. Ecco chi è Ditonellapiaga.

Chi è Ditonellapiaga, in coppia con Donatella Rettore a Sanremo

Ditonellapiaga, all’anagrafe Margherita Carducci, è una cantante romana di 25 anni. L’esordiente è infatti nata nel 1997 nella capitale. Lì ha mosso anche in suoi primi passi nel mondo della musica, per lo più tra i locali che organizzano jam session Soul e Jazz. Nel 2019, però, ha incontrato il duo di producer romano BBROD, che ha deciso di produrre il suo singolo d’esordio Parli. Ditonellapiaga ha inoltre musicato le due opere dello street artist Tvboy in Note di viaggio, Il Film, il documentario che spiega le canzoni di Francesco Guccini.

Le canzoni di Ditonellapiaga