Chi è Dario Baldan Bembo, pianista e amico di Mia Martini

Dario Baldan Bembo è un compositore milanese di 73 anni, noto per aver firmato diversi successi della musica italiana. Egregio tastierista e pianista, è divenuto celebre grazie al fortunato brano Djamballà, colonna sonora de Il Dio serpente, film del 1970. Ecco chi è Dario Baldan Bembo e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Dario Baldan Bembo: biografia e carriera

Dario Baldan Bembo è nato a Milano il 15 maggio 1948 e oggi ha 73 anni. Si è avvicinato alla musica fin da piccolissimo, grazie alla madre, maestra di pianoforte. Seguendo le sue orme, il compositore ha iniziato a studiare lo strumento, divenendo poi un egregio pianista e tastierista.

Ha poi iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo insieme al fratello maggiore Alberto, con il quale si è esibito in tanti locali del capoluogo lombardo. È così che ha conosciuto Ico Cerutti, il quale lo ha portato all’interno della band, in qualità di tastierista, che accompagnava Celentano.

Grazie a questa opportunità ha iniziato a collaborare con tantissimi artisti famosi. Nel 1970 è stato al fianco di Lucio Battisti, poi è entrato a far parte dell’Equipe 84, band che ha inciso un disco con la musica composta proprio da Dario Baldan Bembo.

Successivamente il pianista ha conosciuto Bruno Luzi, e poi Mia Martini, che ha accompagnato in brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Solo nel 1975, il compositore ha debuttato come solita, tuttavia con un pezzo diventato subito successo internazionale: Aria. In seguito ha lanciato il celebre Non mi lasciare, e ha iniziato a collaborare con Renato Zero, scrivendo per lui brani notissimi, come Amico e Stranieri.

Il festival di Sanremo

Anche Dario Baldan Bembo ha solcato il palco dell’Ariston. Nel 1981, infatti, ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Tu cosa fai stasera?, classificandosi terzo. Grazie alla competizione ha conosciuto Riccardo Fogli, cominciando così una proficua collaborazione.

Negli anni successivi è stata la volta dei grandi successi Amico, interpretato con Caterina Caselli e Da quando non ci sei, altro brano presentato al Festival di Sanremo.

La collaborazione con Mia Martini

Dario Baldan Bembo ha firmato i successi di diversi artisti conosciuti nel mondo della musica, fra le sue collaborazioni troviamo quelle con Lucio Battisti, Franco Califano e Mia Martini. Proprio a quest’ultima il compositore è molto legato; ai microfoni di Faremusic.it ha rivelato:

In occasione della Mostra Internazionale di musica leggera di Venezia 1972, quando Mia Martini vinse la Gondola d’Oro con Donna sola. Io dovevo uscire sul palco per suonare il piano ed era la mia prima apparizione in un pubblico in un contesto così prestigioso. Rischiai di svenire per l’emozione. Luigi Albertelli mi diede uno spintone e mi scaraventò fuori. Avevo talmente fretta di finire che Natale Massara, che dirigeva l’orchestra, mi faceva segno: Piano, piano, devi andare piano!

La vita privata del pianista

Il celebre musicista tiene lontano dai riflettori la propria vita privata, ma lui stesso ha confessato a faremusic.it di aver rinunciato a un contratto con la Paramount in favore del viaggio di nozze seguito al suo primo matrimonio. “Il più grande rimpianto? Quando andai in viaggio di nozze negli Stati Uniti dopo il mio primo matrimonio. Il mio editore mi aveva fissato un incontro alla Paramount. Non ci credetti molto e non ci andai. Da lì in poi imparai ad avere più fiducia in me stesso“, ha dichiarato. Il musicista abita a Milano ma non si sa se sia ancora sposato.