Chi è Dargen D’Amico, in gara al Festival di Sanremo 2022

Dargen D’Amico, nome d’arte di Jacopo D’amico, è un rapper milanese di 41 anni ed è attualmente uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. È divenuto celebre grazie ad alcuni brani come Amo Milano, Odio Volare, Modigliani, oltre che per le sue collaborazioni con importanti cantanti italiani. Inoltre, è dj e produttore discografico. Ecco chi è Dargen D’Amico.

Chi è Dargen D’Amico

Dargen D’Amico, all’anagrafe Jacopo D’Amico, è nato a Milano il 29 novembre del 1980. La prima esperienza nel mondo musicale l’ha fatta insieme a Gué Pequeno e Jake La Furia, con cui ha fondato il gruppo Sacre Scuole, scioltosi quando poi è nato il Club Dogo.

Ha così intrapreso la carriera da solista, debuttando nel 2006 con Musica senza musicisti, e fondando la sua casa discografica: Giada Mesi. Da allora ha continuato il lavoro di pubblicazione, arrivando a rilasciare 9 album e una raccolta e vantando numerose collaborazioni. Solo per citare alcuni artisti con cui ha lavorato: Club Dogo, Fabri Fibra, Bugo, Two Fingerz, Don Joe, Marracash, Max Pezzali, Fedez, Mistico, Malika Ayane, Ron, Omar Pedrini, Dutch Nazari, Murubutu, Ghemon, Levante, Tedua.

Dargen D’Amico ha inoltre lavorato come autore per i brani Chiamami per nome, portato da Fedez e Francesca Michielin al Festival di Sanremo nel 2021, e Dieci, cantanto da Annalisa sempre sul palco dell’Ariston. Nel 2022, invece, si presenta al Festival in qualità di autore e cantante in gara.

Perché Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali?

Dargen Damico non si è mai fatto vedere in pubblico senza occhiali da sole specchiati. Lui stesso ha dichiarato che gli servono per nascondere i suoi momenti di debolezza.

La vita privata del rapper

Il rapper tiene lontano dai riflettori la sua vita privata. Nel 2012 ha smentito una presunta relazione con il collega Andrea Nardinocchi, dichiarando poi di essere fidanzato con un ragazzo che non ha nulla a che fare con il mondo musicale. Al momento non si hanno informazioni certe su sue eventuali relazioni.