Chi è Damiano Tommasi, candidato sindaco di Verona: moglie, famiglia e partito dell’ex calciatore

Damiano Tommasi è uno dei sei candidati a sindaco a Verona. Ex calciatore di Serie A e della Nazionale, rivendica la natura civica della sua candidatura. Classe ’74, ha conquistato un risultato compreso in una forchetta tra il 37 e il 41% al primo turno. Ecco chi è Damiano Tommasi.

Chi è Damiano Tommasi?

Damiano Tommasi è uno dei sei candidati a sindaco alle elezioni amministrative di Verona. Classe 1974, oggi Tommasi ha 48 anni e alle spalle una lunga carriera nel mondo calcistico. Ha cominciato a giocare nel 1985, diventando il fuoriclasse che ha trascinato in Serie A l’Hellas Verona. Successivamente, tra gli anni Novanta e i Duemila, si è distinto in centrocampo con la Roma, guadagnandosi i soprannomi di “Chierichetto”, “anima candida” e “calciatore operaio”.

Quest’ultimo soprannome lo deve alla sua decisione a 31 anni, e dopo un infortunio, di tornare a giocare con uno stipendio minimo, simile a quello di un operaio. È diventato nel 2009 il primo italiano a giocare in un campionato professionistico cinese. Fino al 2020 è stato Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, il sindacato dei calciatori, e ancora oggi fa parte del Sindacato Internazionale dei Calciatori, la FifPro. Nel frattempo, non si è mai risparmiato dall’esprimere opinioni ritenute anche controverse da molti del suo settore: il razzismo, la violenza, i bilanci aggiustati delle società calcistiche. Poi ha giocato in Serie A, in Nazionale, è stato campione d’Italia con la Roma. E ancora oggi gioca con i dilettanti del Sant’Anna d’Alfaedo, squadra del suo paese.

La carriera politica

Già nel 2017 il nome dell’ex calciatore circolava come candidato sindaco. Ha accettato però solo nel 2022, “perché sono padre di sei figli e vorrei crescessero in una città che ha finalmente voglia di esprimere la sua identità: moderna e vivibile, solidale e ottimista” si legge sul suo volantino elettorale. La sua coalizione “Rete!” è sostenuta da sei liste che comprendono diversi partiti – il PD, Sinistra Italiana, Articolo Uno, Possibile, Azione, +Europa, Europa Verde, Demos, Volt – e 2 liste civiche – Traguardi e Damiano Tommasi Sindaco. È appoggiato anche dal M5s che però non ha presentato alcuna lista.

Tommasi ha annunciato che qualora dovesse essere eletto terrà per se le deleghe allo Sport e alla Famiglia. Pur essendo obiettore di coscienza, ha parlando di diritti da garantire a tutti. In particolare, ha parlato di sostenibilità ambientale, lotta alla dispersione scolastica e asili nido in ogni quartiere, nomine in base al merito e alle capacità, sì al filobus e abbattimento delle barriere architettoniche.

La vita privata di Damiano Tommasi

Damiano Tommasi ha sei figli, avuti con la moglie Chiara. Con lei ha fondato una scuola paritaria bilingue che comprende asilo nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’ex calciatore cita spesso don Lorenzo Milani e il suo programma è una sorta di manifesto di valori e di idee. È cattolico e la sua candidatura è stata benedetta da monsignor Guido Todeschini, fondatore e direttore di Telepace.