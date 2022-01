Chi è Dakota Johnson, attrice e modella americana protagonista di Single ma non troppo

Nota soprattutto per aver interpretato Anastasia nella saga cinematografica iniziata con Cinquanta sfumature di grigio, Dakota Mayi Johnson è un’attrice e modella statunitense presente sul grande schermo dall’età di dieci anni: vediamo chi è in attesa di rivederla, mercoledì 19 gennaio 2022 su Rai Uno, in Single ma non troppo (2016).

Chi è Dakota Johnson

Nata in Texas nel 1989, Dakota si è dapprima interessata di moda, posando per Teen Vogue ma anche per Elle, per poi dedicarsi all’attività cinematografica. Dopo aver debuttato nel 1999 nel film Pazzi in Alabama, dove lei e la sorellastra Stella Banderas hanno interpretato le figlie di un personaggio recitato a sua volta dalla loro vera madre Melanie Griffith, ha firmato un contratto con la William Morris Agency e dato inizio alla sua carriera d’attrice.

Nel 2010 ha ottenuto un piccolo ruolo in The Social Network di David Fincher al fianco di Justin Timberlake, mentre negli anni successivi è apparsa in Beastly, Goats, The Five-Year Engagement e 21 Jump Street. Nel 2013 è poi stata scelta per interpretare il personaggio di Anastasia Steele nella versione cinematografica di Cinquanta sfumature di grigio (e degli altri due capitoli della saga) accanto all’attore Jamie Dornan (Christian Grey). Un ruolo che le è valso l’ottenimento del People’s Choice Awards 2016 nella categoria “Favorite dramatic movie actress”.

Dakota ha inoltre recitato al fianco di Johnny Depp nel biopic Black Mass – L’ultimo gangster di Scott Cooper ed è tra i protagonisti del film A Bigger Splash di Luca Guadagnino.

Prima di aver preso parte al cast del remake di Suspiria nei panni della protagonista Susie Bannon ed essere stata scelta come testimonial di diversi marchi tra cui Gucci e Intimissimi, ha recitato nella pellicola comica Single ma non troppo (2016).

Chi è Dakota Johnson: il ruolo in Single ma non troppo

In questo film ha interpretato il ruolo di Alice, protagonista fidanzata da così tanto tempo con il suo ragazzo da non sapere più cosa vuol dire avere una propria identità. Per questo motivo decide di prendersi una pausa e trasferirsi a New York, dove già vive la sorella Meg, per lavorare come assistente legale.

Nella city conosce Robin, una collega travolgente che la introduce ai piaceri della vita da single. Dopo tanti anni di fidanzamento, però, per Alice non sarà semplice tornare ad interagire con il sesso opposto e finirà per immergersi in situazioni intricate.