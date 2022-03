Chi è Costantino della Gherardesca, il conduttore di Pechino Express

Costantino della Gherardesca è un conduttore televisivo di 45 anni, noto per aver preso parte a molte trasmissioni del piccolo schermo. C’è chi lo ricorda a Chiambretti C’è, a Ballando con le stelle e a Quattro Matrimoni. Dal 2013 tuttavia il presentatore ha guadagnato ulteriore popolarità poiché è diventato il presentatore di Pechino Express e nel 2021 è stato uno dei giurati de Il cantante mascherato. Ma chi è Costantino della Gherardesca? E cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi è Costantino della Gherardesca?

Costantino della Gherardesca è nato a Roma il 29 Gennaio 1977. Oggi dunque ha 45 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Discendente di una famiglia nobile toscana da parte di madre, è figlio di Costanza della Gherardesca – di cui porta il cognome – e di Alvin Verecondi Scortecci, padre che lo ha riconosciuto solo all’età di cinque anni. Per lui l’adolescenza non è stato un periodo facile. Come ha raccontato in un’intervista al settimanale Nuovo, ha sofferto di problemi di dipendenza dalla droga da ragazzo: “In collegio sono stato molto bene: ho fatto cose che altrimenti non avrei mai fatto. Le droghe poi sono state un divertimento e un modo per anestetizzare le ansie adolescenziali. Mi sono fermato in tempo con le mie forze dopo aver toccato il fondo”.

Successivamente si è trasferito a Londra, dove ha conseguito una laurea in Filosofia, per poi dedicarsi alla propria carriera nel mondo dello spettacolo. Ha mosso i primi passi in televisione negli anni 2000, quando è diventato opinionista di molti programmi presentati da Piero Chiambretti. Ha infatti partecipato partecipato a Chiambretti c’è, Chiambretti Night e a Markette, dove ha conquista il pubblico con i suoi personaggi e le sue letture dei tarocchi.

Nel corso del tempo la sua popolarità si è consolidata grazie a ulteriori apparizioni nel piccolo schermo. Si ricordano, per esempio, L’Italia sul 2, nel quale commentava le vicende de L’isola dei famosi e Ciao Darwin, Grande Fratello Vip ed Xtra Factor. Infine, è arrivata l’occasione tanto attesa. Nel 2012 è stato selezionato come uno dei concorrenti di Pechino Express e dall’edizione del 2013 ne è diventato il conduttore.

Nel 2020 ha anche partecipato a Ballando con le stelle, classificandosi settimo. Mentre l’anno successivo, nel 2021, è diventato uno dei giurati della seconda edizione de Il cantante mascherato, nonché presentatore di Quattro Matrimoni. In parallelo alla sua carriera televisiva, ha portato avanti il proprio percorso nel settore dell’informazione: scrive per L’Indipendente, Vanity Fair, Rolling Stones e Galatea.

Vita privata: chi è il suo fidanzato?

Costantino della Gherardesca in passato è stato vittima di episodi di omofobia, quando si trovava in collegio. I membri dello staff hanno cercato di reprimere la sua omosessualità. “Mi costringevano a camminare sulla neve, a svegliarmi molto presto e mi vietavano di uscire nelle ore di libertà”, ha dichiarato il presentatore. “Non ho mai fatto la vittima: quello che non ti uccide, ti fortifica“.

Ma oggi chi è il fidanzato di Costantino della Gherardesca? Non si sa se sia impegnato, ma in base a quanto dichiarato durante un’intervista sembrerebbe che il cuore del presentatore sia libero. “Sentimentale zero. Innamorato? Forse una volta, un annetto ma brevemente…Non me lo posso permettere! Io voglio un giorno andare in pensione, lavoro per mettere dei soldi da parte e andare a vivere in paesi come l’India e lasciare il mondo della Tv il prima possibile”. E ancora: “Troverò un compagno per le apparenze perché ormai anche i poveri gay si sentono in obbligo di avere un compagno”.

In un’intervista a Vanity Fair, inoltre, ha ammesso: “Non sono romantico, né monogamo. È più divertente immaginarmi playboy con molti amanti, che sposato con tanti figli”.